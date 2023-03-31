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NTD: перуанцы пытаются справиться с наводнениями
Север Перу пострадал из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями. Как передаёт NTD, реки вышли из берегов, затопив жилые дома и магазины. Сильно пострадали города Пьюра, Тумбес и Мойобамба. Сезон дождей начался в Перу в конце прошлого года. С тех пор из-за непогоды в стране погибло не менее 60 человек.
Это север Перу. Последствия сильных дождей. Реки вышли из берегов, затопив жилые дома и магазины. Сильно пострадали города Пьюра, Тумбес и Мойобамба.
 
В Пьюре ливень шёл стеной 4 часа подряд.
 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПЬЮРЫ: Всё промокло, абсолютно всё. В моём магазине промокло просто всё.
 
В Мойобамбе полностью затопило местную школу. А в Тумбесе около 25 ручьёв превратились в опасные реки.
 
Повреждена инфраструктура. Перебраться через реки теперь тоже целое приключение.
 
Некоторые местные жители организовались и помогают это делать за определённую плату.
 
ЖИТЕЛЬ ПЬЮРЫ: Единственное, чего мы просим, — это несколько спасательных жилетов, чтобы мы могли помогать людям. Мы можем упасть в реку, или на нас может упасть камень, и упасть в реку в таком состоянии опасно.
 
Сезон дождей начался в Перу в конце прошлого года. С тех пор из-за непогоды в стране погибло не менее 60 человек.
 
Дата выхода в эфир 30 марта 2023 года.
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NTD США Северная Америка
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