NTD: перуанцы пытаются справиться с наводнениями

Север Перу пострадал из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями. Как передаёт NTD, реки вышли из берегов, затопив жилые дома и магазины. Сильно пострадали города Пьюра, Тумбес и Мойобамба. Сезон дождей начался в Перу в конце прошлого года. С тех пор из-за непогоды в стране погибло не менее 60 человек.

Это север Перу. Последствия сильных дождей. Реки вышли из берегов, затопив жилые дома и магазины. Сильно пострадали города Пьюра, Тумбес и Мойобамба.

В Пьюре ливень шёл стеной 4 часа подряд.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЬЮРЫ: Всё промокло, абсолютно всё. В моём магазине промокло просто всё.

В Мойобамбе полностью затопило местную школу. А в Тумбесе около 25 ручьёв превратились в опасные реки.

Повреждена инфраструктура. Перебраться через реки теперь тоже целое приключение.

Некоторые местные жители организовались и помогают это делать за определённую плату.

ЖИТЕЛЬ ПЬЮРЫ: Единственное, чего мы просим, — это несколько спасательных жилетов, чтобы мы могли помогать людям. Мы можем упасть в реку, или на нас может упасть камень, и упасть в реку в таком состоянии опасно.

Сезон дождей начался в Перу в конце прошлого года. С тех пор из-за непогоды в стране погибло не менее 60 человек.

Дата выхода в эфир 30 марта 2023 года.