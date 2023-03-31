Judging Freedom: Вашингтон и Киев в отчаянии — поэтому уповают лишь на чудо

США и Украина сейчас оказались в отчаянном положении, считает экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер. В интервью каналу Judging Freedom Риттер заявил, что Киев и Вашингтон рассчитывают лишь на «московский майдан», но они не понимают, что российское общество сплотилось вокруг Владимира Путина.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Нет, то, чего они хотят… Понимаете, США и Украина сейчас в отчаянии. Если приводить исторические аналогии, то сейчас они ждут нового «чуда на Висле» 1921 года, когда находившаяся в шаге от захвата Варшавы Красная армия была оттеснена назад.

Вот чего они хотят — современный аналог «чуда на Висле». Чтобы разверзлись небеса — и что-нибудь случилось. А именно они хотят, чтобы случилось то, что они называют «московским майданом». Они хотят посеять возмущение, страх, беспокойство внутри российского общества, чтобы оно поднялось и положило конец конфликту, свергнув Владимира Путина.

Они делают это, пытаясь принизить российскую оборонную промышленность, российскую армию, пытаясь создать иллюзию слабости. Всё это является актом отчаяния. Суть состоит в том, что никто в Совете национальной безопасности США не понимает современные российские реалии. Российское общество сплотилось вокруг своего лидера так, что такому позавидовал бы любой американский президент.

Дата выхода в эфир 31 марта 2023 года.