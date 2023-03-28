Bloomberg: США скрыли неудачу в испытании гиперзвуковой ракеты

США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, но она не смогла передать данные о своих лётных характеристиках, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомлённых источника. И это довольно серьёзная ошибка, поскольку Пентагон теперь не может оценить, насколько эта ракета успешна. Эксперты задаются вопросом, в чём была проблема: в канале передачи данных или в самой боеголовке.

Второй испытательный полёт прототипа гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin Corporation был омрачён тем, что ракета не смогла передать данные о своих лётных характеристиках, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои два источника. Учения прошли 13 марта, и 24 марта ВВС США отчитались прессе об их результатах. Но о сбое и потере данных они не упомянули. Сказали лишь, что «было достигнуто несколько целей и инженеры группы и тестировщики собирают данные для дальнейшего анализа».

Ракету сбросил бомбардировщик B-52H у южного побережья Калифорнии, затем боеголовка успешно отделилась от ракетного ускорителя и продолжила полёт. Однако после этого канал, передающий данные о лётных характеристиках, перестал работать.

И утраченные данные имеют решающее значение для понимания Пентагоном лётных характеристик оружия. Эксперты уже приступили к анализу, почему произошла эта ошибка. И главный вопрос заключается в том, был ли неисправен канал передачи данных или сама боеголовка.

Это второе из запланированных четырёх испытаний такой ракеты, которую называют оружием быстрого реагирования воздушного базирования, или ARRW. Это главная гиперзвуковая ракета США, которая должна конкурировать с уже успешными российскими и китайскими программами. Чтобы заявить об успехе и приступить к производству, нужно четыре успешных полёта прототипа ракеты. Первые учения прошли в декабре и увенчались успехом.

Впрочем, Пентагон заявил, что это испытание нельзя считать провалом. Там отмечают, что все учения подобного рода — это возможность подробно изучить работу системы. «Мы всё ещё оцениваем данные, полученные в результате последнего теста, чтобы понять, какие уроки можно извлечь для дальнейшего развития».

Издание отмечает, что ВВС США неоднократно отодвигали сроки создания гиперзвуковой ракеты, но теперь заявляют, что её могут ввести в эксплуатацию уже этой осенью. При этом у Штатов были планы на эту ракету ещё в прошлом году, но трижды её испытания оканчивались неудачно.

У Китая и России уже есть высокоманёвренное оружие, способное летать на сверхвысоких скоростях, отмечает автор статьи. При этом в американских спецслужбах говорят, что Китай даже опережает Россию в этом вопросе и, возможно, уже развернул оружие, способное поражать базы США в Тихом океане. Китай также разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковой планирующей боеголовкой, говорят американские эксперты. По их данным, она уже показала, что способна совершить кругосветный полёт, пишет Bloomberg.