Der Spiegel: британские вандалы и авторы граффити должны будут сами устранять нанесённый ущерб

Правительство Великобритании собирается ужесточить борьбу с вандализмом, граффити и мелкими правонарушениями и использовать для этого новые методы, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Теперь виновные должны будут в течение двух суток сами устранить ущерб. Делать это они будут обязаны в ярких жилетах и под наблюдением. Таким образом, общественность сможет увидеть, что справедливость восторжествовала, сказано в заявлении правительства.

Британское правительство хочет ужесточить борьбу с вандализмом, граффити и мелкими правонарушениями — и намерено при этом положиться на новые методы сдерживания, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Премьер-министр Риши Сунак объявил в воскресенье, что в будущем виновные должны будут сами устранять нанесённый ущерб в течение 48 часов после получения соответствующего распоряжения. При этом они должны быть одеты в яркие, хорошо заметные куртки и находиться под наблюдением.

«Это должно продемонстрировать общественности, что справедливость восторжествовала», — цитирует издание заявление правительства.

Там, где ущерб уже устранён, будут выполняться другие задания, например, сбор мусора или волонтёрская работа в магазинах. Первоначально пилотный проект планируется осуществить в десяти районах, а в 2024 году схема будет развернута по всей Англии и Уэльсу.

«Слишком долго люди терпели бедствия антисоциального поведения в своих районах, — заявил премьер-министр Сунак. — Это не мелкие преступления. Они нарушают повседневную жизнь, сдерживают развитие бизнеса и подрывают чувство безопасности и общности, которое объединяет людей».

Критики обвиняют правительство консерваторов в том, что оно всё активнее позиционирует себя в качестве силы, обеспечивающей «закон и порядок», однако причины преступлений не устраняются в достаточной степени, заключает немецкий журнал Der Spiegel.