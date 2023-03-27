Der Spiegel: британские вандалы и авторы граффити должны будут сами устранять нанесённый ущерб
Британское правительство хочет ужесточить борьбу с вандализмом, граффити и мелкими правонарушениями — и намерено при этом положиться на новые методы сдерживания, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
Премьер-министр Риши Сунак объявил в воскресенье, что в будущем виновные должны будут сами устранять нанесённый ущерб в течение 48 часов после получения соответствующего распоряжения. При этом они должны быть одеты в яркие, хорошо заметные куртки и находиться под наблюдением.
«Это должно продемонстрировать общественности, что справедливость восторжествовала», — цитирует издание заявление правительства.
Там, где ущерб уже устранён, будут выполняться другие задания, например, сбор мусора или волонтёрская работа в магазинах. Первоначально пилотный проект планируется осуществить в десяти районах, а в 2024 году схема будет развернута по всей Англии и Уэльсу.
«Слишком долго люди терпели бедствия антисоциального поведения в своих районах, — заявил премьер-министр Сунак. — Это не мелкие преступления. Они нарушают повседневную жизнь, сдерживают развитие бизнеса и подрывают чувство безопасности и общности, которое объединяет людей».
Критики обвиняют правительство консерваторов в том, что оно всё активнее позиционирует себя в качестве силы, обеспечивающей «закон и порядок», однако причины преступлений не устраняются в достаточной степени, заключает немецкий журнал Der Spiegel.
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