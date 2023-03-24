CBS: уже девятый раз за год — ФРС США снова повысила ключевую процентную ставку в надежде обуздать инфляцию

Федеральная резервная система США объявила о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов. Власти признают, что инфляция остаётся на слишком высоком уровне, но уверяют, что череда повышения ставок подходит к концу. CBS сообщает, что в Капитолии недовольны работой ФРС, однако Джо Байден не сомневается в профессионализме ее председателя.

Сегодня Федеральная резервная система повысила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, несмотря на проблемы в банковском секторе. Центробанк просигнализировал, что череда повышения ставок для борьбы с инфляцией подходит к концу. С подробностями из Белого дома корреспондент CBS Кейтлин Хьюи-Бёрнс.

Объявляя об очередном повышении процентной ставки, уже девятом за год с небольшим, глава ФРС Джером Пауэлл признал, что инфляция остаётся на слишком высоком уровне.

ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США: Мы с коллегами осознаём, что высокая инфляция налагает значительные трудности, поскольку подрывает покупательную способность, особенно у тех, кто в наименьшей степени может покрыть более высокую стоимость предметов первой необходимости, таких как питание, жильё и транспорт.

Эти расходы продолжают расти. Теперь покупатели платят на семь процентов больше за галлон молока, на 20 процентов больше за хлеб и на 110 процентов больше за упаковку яиц, чем годом ранее. Всё это ежемесячно обходится американским семьям в среднем на 372 доллара больше.

Игра с повышением ставок направлена на укрощение инфляции. Но это также означает, что расплачиваться по долгам будет дороже.

ДЖИЛЛ ШЛЕЗИНГЕР, бизнес-аналитик CBS: Это может быть непогашенный остаток по кредитной карте, это может быть ипотека с регулируемой ставкой, это может быть бизнес-кредит, привязанный к краткосрочным процентным ставкам. Даже новый автокредит. Полагаю, ФРС хотели показать, что они более сосредоточены на инфляции, а не на переживании за банковский сектор.

На Капитолийском холме высокая инфляция и недавний банковский кризис превратили ФРС и его главу в мишень.

ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор: ФРС никогда не возьмёт под контроль инфляцию, не навредив при этом множеству людей, не лишив многих работы. Если конгресс не поможет с финансовой стороны.

КЕЙТЛИН ХЬЮИ-БЁРНС, корреспондент CBS: Пауэлл также заявил сегодня, что банковская система США прочная и гибкая. Но также признал необходимость усиления нормативных актов и надзора за банками. Что касается критики ФРС, Белый дом сообщил нам, что президент Байден уверен в председателе Пауэлле. Нора?

ВЕДУЩАЯ: Кейтлин Хьюи-Бёрнс из Белого дома, спасибо.

Дата выхода в эфир 23 марта 2023 года.