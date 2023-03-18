Der Spiegel: в 2023 году ожидается увеличение числа банкротств

В 2022 году мировой бизнес заметно снизил свою платёжную дисциплину, пишет Der Spiegel. Согласно исследованию Allianz Trade, средняя задержка платежей выросла на пять дней. По мнению аналитиков Allianz Trade, это означает, что в 2023 году резко повысится число банкротств.

В 2022 году предприятия по всему миру затягивали платежи по своим счетам, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование кредитной страховой компании Allianz Trade. По мнению экспертов компании, это означает, что в мире резко повышается риск банкротств.

По словам одного из экспертов Allianz Trade Мило Богартца, в этом году ожидается на 15% больше банкротств, чем в 2022 году. В Allianz Trade отметили, что в 2022 году было зафиксировано резкое падение платёжной дисциплины. В среднем компании гасили свои задолженности на 59 дней позже, что на пять дней дольше, чем в 2021 году. При этом в период с 2015-го по 2021 год задержка в платежах увеличилась всего на четыре дня.

Согласно исследованию Allianz Trade, наибольшие задержки по выплатам наблюдались в Китае. Там прирост составил 10 дней: в Германии также ухудшились показатели, прирост составил четыре дня, пишет Der Spiegel. При этом немецкий бизнес показал себя лучше, чем в среднем по миру и по Европе. Однако Мило Богарц отметил, что это не является гарантией от банкротств.