Le Figaro: на Украину прибыли первые французские бронеавтомобили AMX-10 RC

Глава Минобороны Франции Себастьян Лёкорню отрапортовал перед Национальным собранием, что обещанные Украине колёсные танки AMX-10 RC переданы в распоряжение Киева, а некоторые из них уже «отправились на линию фронта», сообщает Le Figaro. Издание отмечает, что после объявления о решении Парижа прошло два месяца, в течение которых украинские экипажи проходили подготовку во Франции.

На заседании Комиссии по вопросам в Национальном собрании Франции министр вооружённых сил Себастьян Лёкорню сообщил, что обещанные в начале января бронеавтомобили AMX-10 RC «прибыли на Украину», пишет Le Figaro. «Некоторые из них уже отправились на линию фронта», — добавил глава военного ведомства, не уточняя число переданных колёсных танков.

Как напоминает издание, после решения о поставках их назначили на март, чтобы экипажи могли подготовиться и пройти обучение в кавалерийской школе в Сомюре и военном лагере План де Канжуе. «В данный момент я оцениваю, как мы сможем в случае необходимости осуществить вторую передачу танков, — заявил Лёкорню. — Сейчас я подготавливаю несколько решений для президента Республики, потому что наши украинские партнёры начинают осваиваться с этими [бронемашинами]».

Франция объявила о поставках AMX-10 RC, в то время как в правительствах разных стран шли споры о целесообразности отправки боевых танков — немецких «Леопардов» или американских «Абрамсов». Однако Париж в итоге отказался от идеи отправить танки «Леклерк». На заседании Нацсобрания министр обороны Франции отстаивал такое решение, которое «не является политическим табу, но чрезвычайно практичное и конкретное». Во Франции действительно не так уж много рабочих боевых танков — примерно 200 штук, — и, как напомнил министр, она их не производит. В отличие от немецких и американских танков, производственная линия французских аналогов в Роане остановилась в 2008 году.

В то же время Лёкорню заметил, что во французской армии насчитывается 247 колёсных танков AMX-10 RC. Эту цифру, однако, стоит пересмотреть в сторону понижения из-за износа машин. В данный момент их заменяют танками «Ягуар», которые начинают поступать в отдельные части. Le Figaro отмечает, что бронеавтомобили AMX-10 RC были на вооружении сухопутных войск с 1981 года и применялись во время войны в Персидском заливе, в Афганистане и в Сахеле. Благодаря своей подвижности эти машины можно использовать для разведывательных миссий, а также для огневой поддержки во время боя.