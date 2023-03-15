Bloomberg: Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение нескольких недель

03:18
Инсайдеры опубликовали 16 Гб украденных у разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 данных
Администратор сообщества «Вестник «Того самого Сталкера» во «ВКонтакте» опубликовал 16 Гб данных из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
03:03
В ДНР заявили об 11 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки совершили 11 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
02:58
NASA и Axiom Space договорились о третьей туристической миссии на МКС
NASA договорилась с компанией Axiom Space о полёте ещё одной туристической миссии на Международную космическую станцию (МКС).
02:45
Президент Аргентины госпитализирован по причине боли в спине
Президента Аргентины Альберто Фернандес госпитализирован по причине боли в спине, сообщают врачи главы государства.
02:33
Посол Антонов: самолётам и кораблям США нечего делать у границ России
Американские самолёты и корабли не должны близко подходить к границам России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
02:21
NYT: упавший в Чёрном море американский БПЛА не нёс вооружений
Упавший в Чёрное море американский беспилотник не нёс на себе вооружений, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
02:03
В Словакии допустили передачу Украине истребителей МиГ-29
И.о. премьера Словакии Эдуард Хегер предположил, что страна передаст Украине истребители МиГ-29.
02:01
Inside the Games: Матыцину могут продлить срок полномочий на посту главы FISU
Министру спорта РФ Олегу Матыцину могут продлить срок полномочий на посту президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).
01:55
Зеленский пообещал усиление обороны Артёмовска
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборона Артёмовска (Бахмута) будет усилена.
01:54
Холанд: моя суперсила — забивать голы
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от победы над «Лейпцигом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
01:41
Эр-Рияд не будет продавать нефть установившим потолок цен на саудовские поставки странам
Эр-Рияд не будет продавать нефть странам, которые ввели потолок цен на саудовские поставки, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бен Сальман Аль Сауд.
01:40
Рублёв потерпел поражение от Норри в матче 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).
01:29
Экс-советник Кучмы Соскин предсказал Зеленскому расправу после поражения ВСУ в Артёмовске
Президента Украины Владимира Зеленского может ждать физическая расправа после попадания украинских войск в окружение в Артёмовске (Бахмуте), заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
01:27
Холанд признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Лейпциг»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».
01:18
Посол Антонов: США выразили России протест в связи с инцидентом с БПЛА
Власти США заявили протест в связи с приписываемыми России действиями в ходе инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Чёрным морем, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
01:15
Источник: Овечкин может пропустить матч с «Рейнджерс» из-за травмы
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы.
01:03
«Интер» сыграл вничью с «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Интер» в гостях сыграл вничью с «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
00:54
Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Лейпциг» в матче ЛЧ
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Лейпцигом» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
00:50
Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал заявление Пентагона об инциденте с БПЛА
Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен подверг критике заявление Европейского командования Вооружённых сил США о том, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Чёрным морем.
00:37
Теннисист Медведев одержал 17-ю победу, обыграв Зверева в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).
00:34
«Рёнхап»: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет средней дальности 14 марта
Власти КНДР заявили о запуске двух баллистических ракет средней дальности 14 марта, сообщает агентство «Рёнхап».
00:31
Холанд стал третьим футболистом в истории с пятью голами в матче Лиги чемпионов
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал третьим футболистом, забившим пять мячей в матче Лиги чемпионов УЕФА.
00:25
Титов: Промес проникся Россией, спасибо ему огромное за то, что творит историю в «Спартаке»
Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на новость о том, что нападающий столичной команды Квинси Промес догнал чемпиона СССР в составе красно-белых Юрия Гаврилова по количеству голов.
00:21
Посол Антонов: Россия не ищет конфронтации с США
Посол России в США Анатолий Антонов на фоне инцидента с американским беспилотником над Чёрным морем заявил, что Москва не ищет конфронтации с Вашингтоном.
00:20
Титов отметил высокую конкуренцию в «Спартаке» среди футболистов
Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о конкуренции среди футболистов за места в столичном клубе.
00:16
Холанд оформил пента-трик в матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил пента-трик во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».
00:08
Холанд быстрее всех в истории забил больше 30 мячей в Лиге чемпионов
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил новое достижение в Лиге чемпионов УЕФА.
00:03
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины: Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.
00:00
Титов: всем показалось, что был пенальти для «Спартака», но Карасёв всё правильно оценил
Бывший футболист «Спартака» Егор Титов считает, что арбитр Сергей Карасёв принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).
23:57
Антонов назвал провокацией появление американского беспилотника над Чёрным морем
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что считает провокацией появление американского беспилотника над Чёрным морем.
23:55
Мостовой: до игры я предполагал, что «Спартак» будет фаворитом в матче с «Уралом»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») между «Спартаком» и «Уралом».
23:50
Медведев получил травму во время теннисного матча в Индиан-Уэллсе
Россиянин Даниил Медведев получил травму во время матча четвёртого круга теннисного турнира серии в Индиан-Уэллсе (США) с немцем Александром Зверевым.
23:46
Посол России в США Антонов прибыл в Госдеп после инцидента с американским БПЛА
Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прибыл в Госдепартамент после инцидента с американским беспилотником, упавшим в Чёрное море.
23:43
Физиев заявил, что Яну не стоит задумываться об уходе из UFC из-за неудачных выступлений
Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказал мнение, что Петру Яну не стоит задумываться о переходе в другой промоушен на фоне неудачных выступлений.
23:37
Гросси ответил на предложение ограничить роль России в МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ответил на предложение ограничить роль России в МАГАТЭ.
23:35
Титов высказался о противостоянии «Спартака» и «Урала»
Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал ничью в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») с «Уралом» и высказался о противостоянии команд.
23:30
Мостовой: не было никакого пенальти в матче между «Спартаком» и «Уралом»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что судья Сергей Карасёв правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») со «Спартаком».
23:26
Немецкий журналист Рёпке сообщил о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артёмовске
Журналист Bild Юлиан Рёпке заявил, что критически важные для украинских войск оборонительные рубежи в городе Артёмовске (Бахмуте) в ДНР рушатся на фоне продвижения российских сил.
23:16
Хоккеист Свечников перенесёт операцию на колене и пропустит остаток сезона НХЛ
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы колена.
23:09
Губернатор Богомаз сообщил, что приграничные территории Брянской области усилят
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что приграничные территории региона усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами.
23:02
Абаскаль — о ничьей с «Уралом»: не ищу оправданий, но поле было на руку сопернику
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничьей с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).
22:59
Минкультуры Украины предложило монахам Киево-Печерской лавры перейти в раскольническую УПЦ
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
22:58
Промес заявил, что всем командам будет тяжело играть с «Уралом»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).
22:55
В КХЛ установили новый рекорд посещаемости матчей 1/8 финала Кубка Гагарина
На матчах серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2022/23 зафиксирована рекордная суммарная посещаемость.
22:55
Небензя: нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева.
22:46
Белый дом в ответ на слова Десантиса заявил, что вооружение ВСУ отвечает интересам США
Поддержка Украины и поставка ей оружия отвечают национальным интересам США и их союзников, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал критику подобной политики со стороны губернатора Флориды Рона Десантиса.
22:38
Захарова назвала лицемерными заявления США и ЕС о позиции России по зерновой сделке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными заявления США и представительства ЕС в Москве о позиции России по продлению зерновой сделки.
22:36
Федун назвал причину, по которой «Спартак» не смог обыграть «Урал»
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на ничью в первом матче красно-белых с «Уралом» в матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).
22:33
Родионенко считает, что принадлежность к Украине повлияла на сокращение наказания Верняева
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на сокращение дисквалификации за мельдоний украинскому олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву.
22:26
Баринов заявил, что не знал о ситуации с жёлтыми карточками в матче с «Акроном»
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о том, что он не должен был принимать участие в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») с «Акроном».