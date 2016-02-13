В России разработали вездеход, способный преодолевать метровые препятствия и ездить по воде, сообщает BGR. Необычный «Шерп», может, и не самый быстрый автомобиль, зато никакие преграды ему не страшны. Такой внедорожник, бесспорно, будет полезен охотникам и рыбакам, считает издание.

BGR: Российский МиГ-29 - классика, которая не перестает восхищать

Невероятный вертикальный взлет МиГ-29 впечатляет гораздо больше, чем старт нового Boeing 787-9 или американского истребителя F-16, считает новостной портал BGR. Несмотря на то что эту российскую модель впервые поставили на вооружение в 1983 году, она не теряет своей актуальности.