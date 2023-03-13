NYT: конфликт на Украине пошатнул один из столпов Швейцарии — её нейтральный статус

Идея нейтралитета, которую считают одним из своих национальных идеалов большинство швейцарцев, сегодня проходит тяжёлое испытание украинским кризисом, сообщает The New York Times. Как констатирует издание, пока Швейцарии удаётся сохранять нейтралитет, не допуская поставок своего оружия Киеву, — однако в стране разгораются всё более жаркие споры о том, стоит ли и дальше его придерживаться.

Пока на востоке Европы бушуют боевые действия, западным странам континента приходится привыкать к новому порядку, в котором конфликт — это не гипотетическая перспектива, а реальность, пишет The New York Times. Между тем в самом сердце Старого Света царит беспокойство по поводу «идеалов более возвышенных» — и терзает оно Швейцарию: в парламентских палатах этой страны идёт жаркий спор о нейтральном статусе, который является для швейцарцев драгоценным историческим наследием, а также о том, что вообще представляет собой нейтралитет в эту новую для Европы эпоху, констатирует корреспондент издания.

«У Швейцарии, как теперь выясняется, имеется военно-промышленный комплекс, который производит такую нужную амуницию для части вооружений, поставленных европейцами Украине, а также обещанные Киеву танки Leopard 2. Однако в стране вместе с тем действуют строгие правила, регламентирующие, куда эти вооружения можно отправлять, а именно — активно обсуждающийся сейчас в парламенте закон, запрещающий странам, приобретающим у Швейцарии оружие, отправлять его третьим сторонам, вовлечённым, как сейчас Украина, в активный вооружённый конфликт», — пишет журналист.

Как подчёркивает автор, из-за украинского конфликта Швецарии приходится ныне распутывать сложный клубок противоречащих друг другу интересов — и привычка этой страны к тому, чтобы «оставаться в роли стороннего наблюдателя и обслуживать мировые элиты на равных условиях», сегодня подвергается испытанию. «Европейские соседи тащат Швейцарию в одну сторону, а традиция сохранять нейтралитет — в другую», — отмечает корреспондент NYT.

«В таком положении Швейцария как раз потому и оказалась, что является нейтральным государством, экспортирующим оружие», — убеждён профессор международного права Цюрихского университета Оливер Диггельман. Как пояснил эксперт в разговоре с NYT, страна хочет одновременно продолжить продавать вооружения ради прибыли, сохранить контроль над этими вооружениями и при этом остаться «положительным персонажем» — а задача это отнюдь не простая.

Как напоминает корреспондент NYT, свой нейтральный статус Швейцария сохраняет уже много веков — она смогла пронести его даже через обе мировые войны. За нейтралитет до сих пор выступает 90% швейцарцев, которые считают его одним из главных национальных идеалов: они видят себя миротворцами и гуманистами. Однако сегодня в колебаниях Берна — как касательно экспорта вооружений, так и по поводу антироссийских санкций, к соблюдению которых швейцарцы, по мнению западных дипломатов, прикладывают слишком мало усилий — коллективный Запад усматривает скорее не идеализм, а желание заработать. Как поведал NYT на условиях анонимности высокопоставленный западный чиновник, участвующий в переговорах со Швейцарией, в настоящий момент на Западе опасаются, что Берн придерживается «нейтралитета во имя экономической выгоды».

Швейцария, чьи «печально известные своей скрытностью» банки часто обвиняют в отмывании денег клептократов со всего мира, по-прежнему сохраняет за собой статус одного из крупнейших мировых центров офшорных капиталов: на неё приходится примерно четверть их глобального объёма, и в этой доле «наверняка» можно отыскать деньги многих российских олигархов, говорится в материале NYT.

Впрочем, то, что Берн никак не может решиться порвать с нейтралитетом, явно не идёт на пользу его репутации среди соседей. «Все понимают, что это Швейцарии вредит. Евросоюз — в полном составе вне себя. Американцы недовольны. Да и россияне обижены. Мы все понимаем, что это нам идёт во вред», — разъяснил корреспонденту NYT преподаватель Бернского университета и специалист по истории нейтрального статуса Швейцарии Саша Зала. Как полагает эксперт, тот факт, что швейцарцы, несмотря на всё это, страются сохранить нейтральность, хорошо показывает, насколько глубоко укоренена эта идея в их головах.

По мнению историков, нейтральный статус Швейцарии связан скорее не с желанием избегать конфликтов, а наоборот, с активным в них участием: ещё со времён Средневековья тогда ещё нищие альпийские кантоны, из которых состоит страна сейчас, в большом количестве поставляли наёмников, принимавших участие в войнах по всему европейскому континенту, и производили для этих воинских формирований оружие — и живым напоминанием о той эпохе по сей день служит Швейцарская гвардия Ватикана. «Раньше идея нейтральности заключалась в том, чтобы служить обеим сторонам», — поясняет господин Зала.

Формально швейцарский нейтралитет начал закрепляться во время Наполеоновских войн, когда европейские державы договорились превратить страну в буферную зону между региональными игроками, — а окончательно он был кодифицирован в Гаагской конвенции 1907 года, которая запрещает нейтральным государствам вступать в боевые действия и требует, чтобы они сохраняли одинаковые отношения с воюющими сторонами и при этом гарантировали, чтобы те не использовали их территории в военных целях. В результате родилась концепция, которую швейцарцы именуют «вооружённым нейтралитетом» и которая заключается в том, чтобы сохранять не только нейтральный статус, но и свою способность его защитить, разъясняет корреспондент NYT.

Как заявляют самые преданные сторонники сохранения нейтрального статуса, именно этот второй аспект нейтралитета и оказался сегодня под угрозой: по их словам, швейцарский ВПК на деле не имеет такого уж большого веса в экономике страны — он генерируете менее 1% её ВВП, — но вместе с тем остаётся одним из ключевых элементов «вооружённого нейтралитета». Швейцарские консервативные политики убеждены, что для сохранения нейтральности страна должна себя вооружать, а оружейное производство без экспорта не выживет.

Одним из основных клиентов швейцарского ВПК является Германия, которая стала главнейшим «военным спонсором» Киева: к примеру, единственным производителем боеприпасов для немецких ЗСУ Gepard, поставленных Берлином Украине в количестве нескольких десятков штук, является швейцарская компания Oerlikon-Bührle — и швейцарцы до сих пор блокировали все попытки немцев приобрести амуницию для машин. В таком контексте европейцы и крупнейшие игроки мирового оружейного рынка начинают относиться к швейцарским производителям с опаской: немецкая Rheinmentall, которая является владельцем Oerlikon-Bührle, уже заявила, что откроет фабрику для производства боеприпасов под «гепарды» в Германии, пишет корреспондент NYT.

Как отмечает автор, ранее в этом году швейцарские законотворцы из Свободной демократической партии смогли придумать юридическую лазейку, которая, кажется, устроила большинство депутатов: предполагалось, что странам, которые, как и Швейцария, придерживаются демократических ценностей, будет разрешён реэкспорт вооружений швейцарского производства. Однако на прошлой неделе Швейцарская народная партия, которой принадлежит большинство мест в парламенте, всё же заблокировала соответствующий законопроект, рассудив, что он слишком явно нацелен на поддержку Украины, а следовательно, нарушает принципы нейтральности. С тех пор в парламенте успели выдвинуть шесть встречных предложений, однако ни одно из них не сможет обеспечить поставки оружия Киеву до конца нынешнего года.

Наконец, продолжает давать о себе знать проблема санкций против Москвы, которые, как считают на Западе, Швейцария выполняет без усердия: до сих пор швейцарское правительство заморозило российских активов на сумму, не превышающую $8 млрд, притом что, только по данным министерства экономики страны, их общий объём составляет около $49,3 млрд, а Брюссель и вовсе подозревает, что реальная цифра может достигать $200 млрд. Это, впрочем, не помешало министру иностранных дел России обвинить Швейцарию в том, что она отказалась от нейтрального статуса.

Хотя в швейцарских городах повсюду можно увидеть украинские флаги, а в парламенте страны даже те, кто выступает против смягчения экспортных ограничений, возглагают вину за нынешний конфликт на Россию, позицию большинства швейцарцев по вопросу нейтралитета это не смягчило — а некоторые консервативные политики даже ведут сбор подписей для проведения референдума, на котором будет поставлен вопрос о внесении ещё более жёсткого определения нейтрального статуса в Основной закон страны, в заключение отмечает корреспондент NYT.