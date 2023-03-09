France info: США запрещают швейцарской компании добывать никель в Гватемале, чтобы помешать России производить оружие

Соединённые Штаты оказывают давление на швейцарскую горнопромышленную компанию в попытке заставить её прекратить добычу никеля в Гватемале, опасаясь, что он будет использован для производства российского оружия, передаёт France info. Как сообщается, две дочерние компании предприятия Solway Investment Group в Гватемале уже приостановили свою деятельность в сфере добычи никеля из-за экономических санкций со стороны США.

Соединённые Штаты оказывают давление на швейцарскую горнопромышленную компанию в попытке заставить её прекратить добычу никеля в Гватемале, чтобы помешать России производить оружие, сообщает France info. Как поясняет издание, этот элемент необходим для производства некоторых видов вооружений.

США выразили обеспокоенность по поводу того, что никель, добываемый в Гватемале, транспортируется в Россию, где его могут использовать для создания военной техники. Как передаёт информационный ресурс, целью американских властей также является ограничение российского влияния в Центральной Америке.

Как сообщается в заявлении швейцарской горнодобывающей группы Solway Investment Group, две дочерние компании предприятия в Гватемале приостановили свою деятельность в сфере добычи никеля из-за экономических санкций, введённых Соединёнными Штатами.

В рамках того же дела Министерство финансов США наложило санкции на российского гражданина Дмитрия Кудрякова, который руководит добычей полезных ископаемых Solway в Гватемале, а также одного гражданина Белоруссии.

Просьба, обращённая к властям США о «временном разрешении на определённые транзакции», осталась без ответа, уточняет Solway Investment Group. Правительство Гватемалы также не продлило экспортные лицензии двух дочерних компаний швейцарской группы.

Как передаёт France info, часть рабочих мест в компаниях будет сохранена для «обеспечения эффективного контроля над рисками для окружающей среды, безопасности и сохранения существующей инфраструктуры», однако потенциальное влияние закрытия предприятий на экономику Гватемалы и сообщества, средства к существованию которых зависят от никелевой промышленности, ещё предстоит оценить.