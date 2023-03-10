Das Erste: спустя 12 лет после Фукусимы Япония снова наращивает свою атомную энергетику

Япония снова возвращается к привычной энергетической конфигурации, сообщает Das Erste: старые АЭС опять подключают к сети. Правительство намерено довести долю АЭС в общей выработке электричества до 20%: власти считают, что иначе страна не сможет справиться с энергетическим кризисом, а также не сумеет эффективно бороться с изменениями климата.

Добро пожаловать в Японию: об этих извинениях японского министра энергетики после Фукусимы не забыли, однако спустя 12 лет страх перед атомной энергетикой снова исчез. Тогда из-за огромного цунами на АЭС «Фукусима» произошло несколько аварий и выброс большого количества радиации. Однако шок от тех событий не продлился долгое время: сейчас в Японии снова развивают атомную энергетику, а на месте катастрофы пытаются стереть следы её последствий.

Совсем новая деревня: времена, когда весь район Окума был заброшен, остались в прошлом. Это место находится всего в 7 километрах от пострадавшего реактора: теперь здесь построено новое жильё по выгодным ценам, но возвращаться сюда хотят не все. Здесь всё будто бы начищено до блеска, экологически чистое и безопасное — словно прошлое, как и заражённую землю, можно очистить.

РУИКО МУТО, противница атомной энергетики: Тратятся огромные деньги, строятся отличные здания, заведения и парки. Однако не ощущается того, будто людская жизнь сюда вернулась.

Руико Муто принадлежит к меньшинству, как здесь, так и во всей Японии. Она была одной из тех, кто безуспешно подавал в суд на японскую энергетическую компанию TEPCO. Однако сдаваться 60-летняя Муто не собирается. Её протестный календарь полон: судебная встреча в Токио, протест болеющих раком людей, требующих признать себя жертвами катастрофы. Муто сама не болеет, но она поддерживает всех, кто борется за восстановление справедливости после аварии на «Фукусиме».

РУИКО МУТО: Когда такое мнение высказывается в Фукусиме, оно получает сопротивление. Меня спрашивают, как долго ещё я буду заниматься этой аварией.

Спустя 12 лет после аварии на «Фукусиме» Япония возвращается к привычному распорядку. Старые АЭС, такие как «Михама» на западном берегу, снова подключают к сети. В Министерстве экономики Японии планируют снова нарастить долю АЭС в общей выработке электричества по стране и довести её до 20 процентов. До аварии на «Фукусиме» доля атомной энергетики составляла 30 процентов. В министерстве утверждают, что по-другому с энергетическим кризисом не справиться.

РИО МИНАМИ, сотрудник Министерства экономики Японии: Мы занимаемся внедрением возобновляемых источников энергии и должны поощрять экономию энергии, но атомная энергетика тоже важна. При этом у нас не должно создаваться ощущение полной безопасности: безопасность должна быть первым приоритетом.

Руико Муто живёт в Фукусиме. Она пережила людскую панику после катастрофы. Под «безопасностью» она понимает нечто другое: для неё это жизнь без атомной энергии.

РУИКО МУТО: Я думаю, что в стране, пережившей атомную катастрофу, неверно приводить энергетический кризис и защиту климата как аргумент в пользу возрождения атомной энергетики.

Красивый новый район Окума находится между до сих пор закрытыми районами и хранилищами для заражённой почвы. На горизонте видны руины АЭС, где расплавленное ядерное топливо по-прежнему обжигает землю.

Дата выхода в эфир 07 марта 2023 года.