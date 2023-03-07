NYT: Южная Корея выходит в лидеры экспортёров вооружений благодаря конфликту на Украине

Конфликт на Украине вынудил многие страны перевооружаться и наращивать темпы работы ВПК. Среди прочих в этом особенно преуспела Южная Корея, которая, в отличие от европейских стран, сохранила производственные мощности времён холодной войны в силу продолжающегося противостояния со своим северным соседом. За последний год экспорт вооружений Сеула вырос на 140% до рекордных $17,3 млрд. Значительную часть этой суммы составили сделки по продаже танков, гаубиц, истребителей и РСЗО Польше, пишет The New York Times.

По данным Стокгольмского международного института исследования мировых проблем, в период с 2017 по 2021 год Южная Корея стала самым быстрорастущим среди 25 крупнейших мировых экспортёров оружия, заняв 8-е место с долей 2,8% на мировом рынке. Это было до того, как в прошлом году Сеул заключил контракты с Польшей, Египтом и ОАЭ — теперь у страны есть реальный шанс к 2027 году стать четвёртым экспортёром оружия после США, России и Франции, как и желал президент Юн Сук Ёль. Крупнейший игрок корейского ВПК Hanwha Aerospace работает как никогда активно, планируя троекратно увеличить производственные мощности к следующему году. Сейчас она производит радиолокационные системы, авиационные двигатели, роботов-сапёров, беспилотные боевые машины и зенитные орудия. Он также сотрудничает с космической программой Южной Кореи. «Нам нужно добавить ещё две сборочные линии, чтобы удовлетворить растущий спрос», — сказал инженер компании Пак Сангкью.

«Геополитика поставила перед нами задачу развивать оборонную промышленность», — заявил Сон Чжэ Иль, президент Hanwha Aerospace. Как бы то ни было, Южная Корея с осторожностью подошла к нынешнему кризису и отказалась от продажи оружия Киеву наряду со странами Латинской Америки и Израилем. Сейчас Сеул вынужден балансировать между теснейшим союзом с США и собственными экономическими и национальными интересами. Россия предостерегла южнокорейскую сторону от поставок вооружений Украине, подчеркнув, что это разрушит отношения между странами. Также существуют опасения, что Москва и Пхеньян сблизятся ещё сильнее.

Южная Корея настаивала и настраивает на неукоснительном соблюдении правил экспортного контроля: США, Польша и другие страны, покупающие снаряды и технику, обязаны быть и оставаться на протяжении десятилетий «конечными потребителями» военной продукции. Однако на Украину ранее были отправлены польские гаубицы Krab, шасси которых взято из корейской САУ K9, — этот факт в администрации программы оборонных закупок Южной Кореи отказались комментировать, отмечает издание.

Сеул не производит вооружения или боеприпасы, аналогичные или совместимые с образцами советской эпохи, которыми в основном пользуется Украина, однако часть продукции ВПК совместима с натовскими образцами. Поэтому опасения, что корейское оружие может оказаться у Киева, сохраняются, отмечают местные аналитики. За годы производства продукция Hanwha продавалась Индии, Турции, Эстонии, Финляндии и Норвегии — сейчас идут переговоры с Румынией. В условиях продолжающегося конфликта корейский гигант нацелен на мировой рынок при полной поддержке правительства и ВС страны, резюмирует The New York Times.