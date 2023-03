NYT: растущие сомнения в конгрессе США грозят подорвать двухпартийный консенсус по поддержке Киева

Недавние слушания в палате представителей США показали, насколько на Капитолийском холме усилились опасения по поводу высокой стоимости поставок вооружений Украине, пишет The New York Times. Растущие сомнения, как отмечает издание, ставят под угрозу существующий двухпартийный консенсус в поддержку Киева.

Республиканцы в конгрессе США устроили допрос высокопоставленным чиновникам Пентагона, расспрашивая их о десятках миллиардов долларов, направленных Соединёнными Штатами в виде помощи Украине, пишет The New York Times.



Это породило новые сомнения по поводу того, будут ли законодатели спокойно соглашаться на подобные расходы в дальнейшем. При этом демократы призвали трезво оценить, сколько денег может ещё потребоваться.



Состоявшиеся во вторник слушания в палате представителей показали, насколько на Капитолийском холме усилились опасения по поводу высокой стоимости поставок вооружений Киеву.



Растущие сомнения, как отмечает издание, ставят под угрозу то, что было прочным двухпартийным консенсусом в поддержку оказания помощи Украине. Из-за этого администрации Байдена, возможно, станет сложнее получить одобрение конгресса на выделение средств для обеспечения военной помощи. Переломный момент в финансировании может наступить уже этим летом, на несколько месяцев раньше, чем ожидалось ранее, подчёркивается в статье.



Эти слушания также показали, насколько члены обеих партий, которые в большинстве своём до сих пор поддерживают Украину, обеспокоены тем, что непреклонное меньшинство из числа крайне правых республиканцев и либеральных демократов может ослабить нынешнюю решимость, в случае если конфликт затянется.



Напряжённость проявилась во вторник, когда конгрессмен Эндрю Клайд, республиканец из штата Джорджия и ярый критик финансирования Украины, расспрашивал генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча по поступавшей информации об утерянных и перенаправленных вооружениях, об утечках информации и мошенничестве.



Сторч, как и другие чиновники Пентагона, заявил об отсутствии каких-либо подтверждённых случаев ненадлежащего использования вооружений, однако его заявления не заставили критиков замолчать.



Обещания послать танки, изматывающий характер украинского конфликта и постоянно звучащие в конгрессе призывы с требованием одобрить передачу Украине передовых систем создают угрозу того, что военные средства у Вашингтона закончатся быстрее, чем ожидали американские законодатели в декабре прошлого года, когда утвердили выделение около $45 млрд в виде военной и прочей помощи Киеву.



Высокие расходы на конфликт побудили конгресс выступить с рядом требований по надзору за информацией о том, как тратятся американские деньги.



Между тем ускоренный рост расходов и нехватка подробной информации подпитывают решимость некоторых скептиков, которые на этой неделе при очевидном молчаливом согласии партийных лидеров с удвоенной силой взялись за свою кампанию, нацеленную на то, чтобы представить программу помощи Украине как неудавшуюся бесполезную трату денег, пишет The New York Times.