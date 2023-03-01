NYT: растущие сомнения в конгрессе США грозят подорвать двухпартийный консенсус по поддержке Киева
Республиканцы в конгрессе США устроили допрос высокопоставленным чиновникам Пентагона, расспрашивая их о десятках миллиардов долларов, направленных Соединёнными Штатами в виде помощи Украине, пишет The New York Times.
Это породило новые сомнения по поводу того, будут ли законодатели спокойно соглашаться на подобные расходы в дальнейшем. При этом демократы призвали трезво оценить, сколько денег может ещё потребоваться.
Состоявшиеся во вторник слушания в палате представителей показали, насколько на Капитолийском холме усилились опасения по поводу высокой стоимости поставок вооружений Киеву.
Растущие сомнения, как отмечает издание, ставят под угрозу то, что было прочным двухпартийным консенсусом в поддержку оказания помощи Украине. Из-за этого администрации Байдена, возможно, станет сложнее получить одобрение конгресса на выделение средств для обеспечения военной помощи. Переломный момент в финансировании может наступить уже этим летом, на несколько месяцев раньше, чем ожидалось ранее, подчёркивается в статье.
Эти слушания также показали, насколько члены обеих партий, которые в большинстве своём до сих пор поддерживают Украину, обеспокоены тем, что непреклонное меньшинство из числа крайне правых республиканцев и либеральных демократов может ослабить нынешнюю решимость, в случае если конфликт затянется.
Напряжённость проявилась во вторник, когда конгрессмен Эндрю Клайд, республиканец из штата Джорджия и ярый критик финансирования Украины, расспрашивал генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча по поступавшей информации об утерянных и перенаправленных вооружениях, об утечках информации и мошенничестве.
Сторч, как и другие чиновники Пентагона, заявил об отсутствии каких-либо подтверждённых случаев ненадлежащего использования вооружений, однако его заявления не заставили критиков замолчать.
Обещания послать танки, изматывающий характер украинского конфликта и постоянно звучащие в конгрессе призывы с требованием одобрить передачу Украине передовых систем создают угрозу того, что военные средства у Вашингтона закончатся быстрее, чем ожидали американские законодатели в декабре прошлого года, когда утвердили выделение около $45 млрд в виде военной и прочей помощи Киеву.
Высокие расходы на конфликт побудили конгресс выступить с рядом требований по надзору за информацией о том, как тратятся американские деньги.
Между тем ускоренный рост расходов и нехватка подробной информации подпитывают решимость некоторых скептиков, которые на этой неделе при очевидном молчаливом согласии партийных лидеров с удвоенной силой взялись за свою кампанию, нацеленную на то, чтобы представить программу помощи Украине как неудавшуюся бесполезную трату денег, пишет The New York Times.
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