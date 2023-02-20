Fox News: «все видят, что что-то не так» — бывший врач Белого дома потребовал раскрыть информацию о здоровье Байдена

В интервью Fox News бывший врач Белого дома, а ныне конгрессмен Ронни Джексон раскритиковал последний медицинский отчёт о здоровье американского президента. По его мнению, документ не отражает «полный упадок» когнитивных способностей главы государства и доказывает, что действующая администрация старательно прячет от публики информацию о реальном самочувствии Байдена.

Бывший врач Белого дома, а ныне конгрессмен Ронни Джексон раскритиковал последний медицинский отчёт о здоровье Джо Байдена. В интервью Fox News он признался, что его тревожит нежелание властей обнародовать информацию об умственных способностях главы государства.

«Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке. Но Белый дом совершенно не раскрывает информацию о том, делается ли что-либо для решения этой проблемы и его неспособности выполнять свою работу», — сказал Джексон.

Более того, по его словам, отчёт о физическом осмотре, опубликованный врачом Байдена Кевином О'Коннором, ещё раз подтверждает, что действующая администрация «по-прежнему решительно настроена скрывать правду».

Джексон, которые в своё время лечил Барака Обаму и Дональда Трампа, также обратил внимание на то, что в новом документе, посвящённом здоровью американского лидера, не хватает информации. «Нигде в отчёте не упоминалось ухудшение психического здоровья Байдена», — сказал Джексон.

«Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошёл когнитивный тест и обнародовал результаты, но все они были проигнорированы. Все видят, что что-то не так — необходимо покончить с этим заметанием следов», — добавил он.

Во время предвыборной кампании 2020 года Джексон также выражал серьёзные сомнения в умственных способностях Байдена. В личном письме Обама назвал поведение врача «непрофессиональным и унижающим должность», которую он некогда занимал.

В опубликованной накануне служебной записке О'Коннор написал: «Президент Байден остаётся здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно выполнять обязанности президента». Согласно докладу, на груди главы государства было обнаружено и удалено одно повреждение. Вдобавок у него всё ещё наблюдается скованность движения, но она не ухудшилась с прошлого года, напоминает телеканал.

Результаты осмотра появились на фоне разговоров о возможном переизбрании Байдена. Кандидат в президенты Никки Хейли выбрала в качестве мишеней действующего главу Белого дома и предшественника Дональда Трампа, заявив, что политики старше 75 лет должны пройти тест на когнитивные способности перед вступлением в должность, обращает внимание Fox News.