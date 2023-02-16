Bloomberg: вступление Украины в ЕС сегодня лишь навредит Европе
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе встречался с руководством Евросоюза и настаивал не только на увеличении поставок оружия, но и на ускоренном приёме в ЕС. Как пишет Bloomberg, продолжение поставок оружия и боевой техники — неотложный и жизненно важный вопрос, однако ускорение переговоров о членстве в ЕС таковым не является. Более того, для блока это — опасный отвлекающий фактор.
Как продолжает издание, военная поддержка Евросоюза пока довольно эффективна, хотя её вряд ли можно назвать щедрой и незамедлительной, какой она должна быть. Украина также нуждается в большей экономической помощи, чтобы ослабить последствия огромного материального ущерба. Страны Европы признают, что сохранение и расширение такой помощи в их собственных интересах безопасности. С учётом того, что поставлено на карту, желание выйти за эти рамки и ускорить вступление Украины в Евросоюз вполне понятно. Тем не менее это создаст риск усиления конфликта, что нецелесообразно.
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