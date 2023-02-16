Bloomberg: вступление Украины в ЕС сегодня лишь навредит Европе

Даже если бы Украина не вела борьбу за выживание, ей было бы очень нелегко выполнить все условия по вступлению в ЕС и процесс был бы длительным. Как пишет Bloomberg, сегодня присоединение Киева к блоку никак не поможет украинскому народу и не даст ему новые возможности, а лишь приведёт к обострению конфликта, поэтому данный вопрос не должен стоять на повестке дня.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе встречался с руководством Евросоюза и настаивал не только на увеличении поставок оружия, но и на ускоренном приёме в ЕС. Как пишет Bloomberg, продолжение поставок оружия и боевой техники — неотложный и жизненно важный вопрос, однако ускорение переговоров о членстве в ЕС таковым не является. Более того, для блока это — опасный отвлекающий фактор.

Как продолжает издание, военная поддержка Евросоюза пока довольно эффективна, хотя её вряд ли можно назвать щедрой и незамедлительной, какой она должна быть. Украина также нуждается в большей экономической помощи, чтобы ослабить последствия огромного материального ущерба. Страны Европы признают, что сохранение и расширение такой помощи в их собственных интересах безопасности. С учётом того, что поставлено на карту, желание выйти за эти рамки и ускорить вступление Украины в Евросоюз вполне понятно. Тем не менее это создаст риск усиления конфликта, что нецелесообразно.

Идея принять Украину в Евросоюз не нова. Начиная с 2014 года Соглашение о торговле и ассоциации помогает укреплять экономические связи с Западом. После начала российской спецоперации Украина получила статус кандидата на облегчённых условиях. Но, несмотря на это, такой путь к вступлению не обеспечит ей быстрое членство.

ЕС — это прочный экономический и политический союз. Он предусматривает наличие обширных прав и обязательств, а также детально проработанную систему общего суверенитета. Членство в ЕС — это гораздо более тесное и ответственное сотрудничество по сравнению с участием в зоне свободной торговли или с членством в НАТО. Требования к кандидатам очень строгие и всесторонние, что является необходимостью. Если Украина сможет выстоять, то это будет большая и бедная страна с разрушенной экономикой, неработоспособными институтами и многолетней коррупцией.

«Даже если бы она не вела борьбу за выживание, ей было бы очень нелегко выполнить все условия по вступлению и процесс был бы длительным», — пишет издание.

По этим причинам многие члены Евросоюза не хотят ускорять процесс принятия, а кое-кто предпочёл бы вообще отложить этот план в долгий ящик. Кроме того, содействие вступлению Украины нецелесообразно с тактической точки зрения. Этот шаг приведёт к обострению конфликта, но никак не поможет народу Украины и не даст ему новые возможности для отражения российских ударов.

«Пока продолжаются военные действия, Европа должна уделять основное внимание сохранению и наращиванию материальной помощи. Сейчас не время говорить о планах расширения», — заключает издание.