ERR: в Эстонии начали установку сирен оповещения о тревоге

В эстонских городах началась установка сирен оповещения о тревоге. Как сообщает ERR, для информирования населения об угрозе также будут использоваться СМИ, веб-сайты учреждений, социальные сети, смс, громкоговорители оперативных автомобилей и личные оповещения граждан. Власти считают необходимым провести в этом году обучение населения, чтобы все без исключения знали, что делать в случае тревоги.

В городах Эстонии началась установка сирен оповещения о тревоге. Как передаёт ERR, на первом этапе сирены установят в Таллине и окрестностях столицы, в Тарту, Нарве, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапе, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууге, Раквере, Валге, Кейле, Вильянди, Йыгеве, Пыльве, Рапле, Кярдле, Курессааре, Хаапсалу и Пайде.

Для информирования населения об угрозе также будут использоваться средства массовой информации, веб-сайты учреждений, социальные сети, смс на мобильные телефоны, громкоговорители оперативных автомобилей и личные оповещения граждан.

Власти считают необходимым провести в этом году обучение населения, чтобы все без исключения знали, что делать в случае тревоги.