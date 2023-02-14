ERR: в Эстонии начали установку сирен оповещения о тревоге

В эстонских городах началась установка сирен оповещения о тревоге. Как сообщает ERR, для информирования населения об угрозе также будут использоваться СМИ, веб-сайты учреждений, социальные сети, смс, громкоговорители оперативных автомобилей и личные оповещения граждан. Власти считают необходимым провести в этом году обучение населения, чтобы все без исключения знали, что делать в случае тревоги.
В городах Эстонии началась установка сирен оповещения о тревоге. Как передаёт ERR, на первом этапе сирены установят в Таллине и окрестностях столицы, в Тарту, Нарве, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапе, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууге, Раквере, Валге, Кейле, Вильянди, Йыгеве, Пыльве, Рапле, Кярдле, Курессааре, Хаапсалу и Пайде.
Для информирования населения об угрозе также будут использоваться средства массовой информации, веб-сайты учреждений, социальные сети, смс на мобильные телефоны, громкоговорители оперативных автомобилей и личные оповещения граждан.
Власти считают необходимым провести в этом году обучение населения, чтобы все без исключения знали, что делать в случае тревоги.
Кандидат медицинских наук, член международного общества головной боли, член Российского межрегионального общества по изучению боли, невролог Таисия Баскова рассказала, чем различаются мигрень и головная боль.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму проект обращения к ООН о расследовании подрыва «Северных потоков».
США допускают, что украинские военные отступят из Артёмовска (Бахмута), но окончательное решение должны принять в Киеве, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что американские войска сбили четвёртый за последние несколько дней неопознанный летающий объект. Объект был сбит со второй попытки.
Американская газета The New York Times опубликовала кадры уничтожения, предположительно, наёмника из США Пита Рида, который ранее погиб в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. На видео показано, как ракета уничтожает автомобиль, рядом с которым, как утверждается, находился американец.
Российский президент Владимир Путин заявил, что российская судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надёжно защитить интересы граждан после выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
США удалось за короткий срок обнаружить сразу нескольких летающих над страной объектов, после того как военные настроили радиолокационные системы, заявил CNN координатор стратегических коммуникаций в СНБ Джон Кирби.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что экс-постпред США при ООН Никки Хейли выдвигает свою кандидатуру на пост президента.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на инцидент между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» в гостинице на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.
На подступах к Артёмовску (Бахмуту) сейчас идут тяжёлые бои, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что огонь артиллерии усиливается с каждым днём, никаких предпосылок для окружения противника в северных районах города нет.
В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).