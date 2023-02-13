El Mundo: Финляндия и Швеция уже смирились с тем, что вступать в НАТО они будут по отдельности
Санна Марин, премьер-министр Финляндии, и Ульф Кристерссон, её шведский коллега, продолжают настаивать на том, что их страны должны вступить в НАТО, «идя рука об руку».
«По пути вступления нужно идти рука об руку, как мы начали делать это весной. Важно послать общий сигнал. Мы вместе представили наши кандидатуры и заинтересованы в совместном вступлении», — заявила на прошлой неделе Марин на встрече со шведским премьером.
Однако, как подчёркивается в статье, за кулисами всё больше признаков того, что Финляндия и Швеция смиряются с той идеей, что их вступление в Североатлантический альянс не произойдёт одновременно.
Враждебное отношение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Швеции может отсрочить вступление этой страны как минимум до 2024 года. Между тем финны, исходя исключительно из соображений национальной безопасности, уже всерьёз рассматривают вопрос о самостоятельном присоединении к блоку.
На этой неделе финская ежедневная газета Iltalehti со ссылкой на источники, близкие к финскому правительству, сообщила о том, что Финляндия будет готова вступить в НАТО самостоятельно, если Турция продолжит выступать против ратификации заявки Швеции.
«Мы должны признать факты: мы — прямые соседи России. Геополитическое положение Швеции полностью отличается от нашего, и у турок нет проблем с нашим присоединением», — сказал один из этих источников.
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