Die Zeit: после землетрясения Турции поступили предложения помощи со всего мира — Россия не осталась в стороне

После ужасного землетрясения в Турции о своей готовности помочь Анкаре в поиске выживших и ликвидации последствий катастрофы заявили многие страны, сообщает Die Zeit. Несмотря на то что Анкара блокирует расширение НАТО на север, свою помощь предложили Швеция и Финляндия. Невзирая на территориальные споры, Греция также согласилась помочь. В стороне не осталась и Россия, рассказывает немецкое издание.

После сильного землетрясения в Турцию и Сирию стали поступать предложения помощи со всего мира, сообщает Die Zeit. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что его страна готова предоставить «любую необходимую помощь». О готовности поддержать Анкару в ликвидации последствий катастрофы заявили и другие страны —члены НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о «неограниченной солидарности с нашим союзником Турцией после этого ужасного землетрясения».

Канцлер Германии Олаф Шольц также обещал помочь: «Мы скорбим вместе с родственниками и беспокоимся за тех, кто до сих пор находится под обломками». Своё сочувствие семьям погибших выразил и немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, количество смертей и масштаб разрушений вызвали у него глубокое потрясение: «Я желаю раненым скорейшего выздоровления и надеюсь, что ещё многих удастся спасти из-под обломков». Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер уже объявила о принятии первых мер помощи в создании палаточных лагерей для тех, кто остался без крова, и поставке техники для обеспечения людей водой и электричеством.

В ЕС запущен механизм гражданской обороны, заявили в Брюсселе. В Турцию выдвинулись команды спасателей из Нидерландов и Румынии. Бельгия, Италия, Польша, Франция, Испания, Чехия и Финляндия также намерены отправить туда своих специалистов. Несмотря на то что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган блокирует расширение НАТО на север, Финляндия и Швеция также выразили свои соболезнования и готовность помочь.

В свою очередь, и Греция согласилась отправить в пострадавший от землетрясения регион своих спасателей. «Мы готовы оказать незамедлительную помощь», — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. У местных специалистов большой опыт в ликвидации последствий катастроф, отмечает издание. В 1999 году в рамках так называемой греко-турецкой «дипломатии землетрясений» партнёры по НАТО часто помогали друг другу в сложных ситуациях, что способствовало улучшению их отношений. Однако из-за территориальных споров по поводу островов в восточной части Средиземного моря они существенно ухудшились.

О своей готовности помочь Турции, а также Сирии заявила и Россия. Там уже идёт подготовка к отправке в регион команды из 100 спасателей, о чём заявил российский министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Их доставят туда на военно-транспортных самолётах Ил-76. Глава Кремля Владимир Путин выразил соболезнования лидерам Сирии и Турции.

В Иране также заявили о готовности помочь «дружественным и братским странам». Наряду с Москвой Тегеран — один из важнейших союзников сирийского лидера Башара Асада, отмечает издание. При этом сильнее всего от землетрясения пострадал Идлиб, который контролируют как раз повстанцы. Гуманитарную помощь Турции предложил и Израиль. Местный министр обороны Йоав Галант приказал армии и своему министерству провести соответствующие приготовления. Израильская спасательная служба Zaka собирается отправить в турецкий регион специалистов, которые помогут в поиске выживших.