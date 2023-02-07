Fria Tider: приходится признать, мы соседи России — Финляндия стремится в НАТО с оглядкой на геополитику

Финляндия готова объявить о вступлении в Североатлантический альянс в случае, если Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом пишет Fria Tider со ссылкой на финскую газету Iltalehti и её источники в сфере внешней политики и безопасности. Но на деле в Хельсинки признают факты: Россия это сосед, и геополитическое положение Финляндии отличается от ситуации Швеции.

На публике финское правительство заявляет, что оно по-прежнему считает членство в НАТО общим делом Финляндии и Швеции. Однако на самом деле отношение к этому вопросу со стороны Хельсинки совсем другое, пишет Fria Tider со ссылкой на источники газеты Iltalehti.

Как отмечает финское издание со ссылкой на несколько высокопоставленных источников, лидеры партий, руководство страны и другие ключевые политики обсуждали этот вопрос на протяжении последней недели. «Приходится признать факты: мы соседи России. Геополитическое положение Швеции полностью отличается от нашего», — заявил собеседник газеты Iltalehti.

По данным источников издания, финские переговорщики достигли соглашения с турками ещё до Рождества, и, таким образом, вопрос для Финляндии в принципе «уже решён», о чём премьер Швеции Ульф Кристерссон должен был быть проинформирован, пишет Fria Tider.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём во вторник посетит Финляндию, после чего встретится с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, резюмирует Fria Tider.