WFB: половина американцев считают, что за последний год стали жить хуже

06:10
РИА Новости: украинские позиции в ДНР зачистили с помощью беспилотника
Бойцы 1-й Славянской бригады использовали беспилотник для зачистки покинутых украинскими военными позиций на Донецком направлении.
06:03
Покер Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Каролиной»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Каролину Харрикейнз».
05:59
Врач Иванов рассказал, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни
К. м. н., врач терапевт-кардиолог, врач высшей категории, заведующий отделением кардиологии и терапии, ведущий программы и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов рассказал в беседе с RT, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни.
05:52
Глава Пентагона провёл телефонный разговор с главой Минобороны Украины
В Пентагоне сообщили, что глава ведомства Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
05:50
Передача Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях одержал победу над «Бостон Брюинз».
05:42
Авиация США не обнаружила никакого объекта в небе над Монтаной, ограничения сняты
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD заявило, что в воздушном пространстве штата Монтана не обнаружено какого-либо объекта, введённые ранее ограничения на полёты сняты.
05:30
«Реал» обошёл «Барселону» по количеству трофеев
Мадридский «Реал» нанёс поражение саудовскому «Аль-Хилялю» в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу в Марокко.
05:29
Специалист Бедеров рассказал, как распознать фишинговые ссылки
Специалист Игорь Бедеров рассказал в беседе с RT, как распознать фишинговые ссылки.
05:25
44 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Колорадо»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на своём льду потерпела поражение от «Колорадо Эвеланш».
05:21
Миура и Кихара выиграли чемпионат четырёх континентов среди пар
Завершились выступления спортивных пар на чемпионате четырёх континентов — 2023 по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс (США).
05:20
Сенатор Тестер сообщил о некоем «объекте» в воздушном пространстве Монтаны
Американский сенатор Джон Тестер заявил, что проинформирован о некоем «объекте» в воздушном пространстве штата Монтана.
05:16
Тухугов проиграл Бренеру в стартовом поединке UFC 284
На турнире в Австралии в рамках UFC 284 в лёгком весе дебютировал россиянин Зубайра Тухугов, который встретился с бразильцем Элвисом Бренером.
05:01
Врач Морозова назвала условно годные после истечения сроков хранения продукты
Врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова рассказала в беседе с RT о продуктах, которые можно считать условно годными после истечения сроков хранения.
04:53
Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике
Посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов заявил, что Россия и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в энергетической сфере.
04:38
Авиарегулятор США закрыл небо в штате Монтана для поддержки операций Пентагона
Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось закрыть часть воздушного пространства в штате Монтана, граничащем с Канадой, для поддержки операций Министерства обороны.
04:26
Aktuálně: курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока российских туристов
Чешское издание Aktuálně заявило, что из-за оттока русских туристов курорту Карловы Вары грозит гибель.
04:07
Депутат Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза необходимы законодательные изменения и введение уголовной ответственности.
03:58
Минобороны Канады: сбитый объект мог угрожать гражданской авиации
Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве Канады, представлял потенциальную угрозу воздушным судам гражданской авиации.
03:35
Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине
Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории.
03:21
Белый дом: Вашингтон и Оттава отслеживали сбитый над Канадой объект в течение суток
В Белом доме заявили, что американские и канадские военные в течение последних суток вели наблюдение за сбитым позже в небе над Канадой неопознанным объектом.
03:08
Посол Скосырев: Россия и Бахрейн не прекращают военное сотрудничество
Российский посол в Манаме Алексей Скосырев заявил, что Россия и Бахрейн, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжают сотрудничать в военной сфере.
02:55
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 155 снарядов различного калибра.
02:45
ВОЗ расценила как очень высокий риск распространения холеры в мире
Всемирная организация здравоохранения расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры.
02:32
В Израиле более 80 тысяч человек вышли на митинг против судебной реформы
Более 80 тысяч человек в Израиле вышли на митинг против судебной реформы.
02:19
Бывший командир «Азова» Жорин заявил о потере лучших украинских бойцов под Артёмовском
Бывший командир украинского националистического батальона «Азов»* Максим Жорин заявил, что в Бахмуме (Артёмовске) украинские войска «теряют лучших».
01:59
Сенатор Пушков напомнил главе МИД ФРГ Бербок, что есть ошибки, которые нельзя исправить
Российский парламентарий Алексей Пушков заявил, что объяснения руководителя внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок «о состоянии войны с Россией» являются «неуклюжими».
01:51
Власти Калининграда обратились к военным после жалоб мобилизованных
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что местные власти обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных калининградцев на то, что они оказались в ДНР не подготовленными к штурму.
01:20
Власти Сирии открыли КПП с подконтрольным боевикам Идлибом из-за землетрясения
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что сирийские власти в связи с землетрясением приняли решение открыть пункты пропуска на линии соприкосновения идлибской зоны деэскалации.
01:09
NORAD сбил неопознанный объект в небе над Северной Канадой
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские и американские военные самолёты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.
01:01
Червиченко: у «Спартака» хорошие шансы побороться за первое место в РПЛ
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы столичной команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
00:54
Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после публикаций СМИ о «Северных потоках»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что после публикации расследований американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к терактам на «Северных потоках» нужно созвать экстренный саммит НАТО.
00:50
Павлюченко: трансфер Дзюбы в «Локомотив» — большой плюс для клуба
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».
00:42
Экс-гендиректор «Монако» Петров доволен, что «Боруссия» интересуется Головиным
Генеральный директор футбольного клуба «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию о том, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к российскому полузащитнику Александру Головину.
00:40
В ДНР погиб один мирный житель, четыре получили ранения
ВСУ выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 155 снарядов, один мирный житель погиб, четыре получили ранения.
00:32
Глушаков — о переходе в «Пари НН»: всегда есть что доказывать
Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков прокомментировал подписание контракта с нижегородским клубом.
00:30
L'Équipe: слезоточивый газ на стадионе помешал начать вовремя матч «Клермон» — «Марсель»
Полиция использовала слезоточивый газ для разгона болельщиков перед матчем 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем».
00:28
На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в ночь на воскресенье, 12 февраля, объявлена в пяти областях на востоке Украины.
00:18
Американский политолог Фридман: Украину вскоре ждёт переломный момент из-за слабости ВСУ
Американский политолог Джордж Фридман заявил, что ослабление ВСУ может стать переломным моментом в конфликте на Украине.
00:13
Тукманов считает, что у Мамаева карьера сложилась удачно
Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов оценил карьеру экс-полузащитника столичного ЦСКА Павла Мамаева.
00:07
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 617.
23:57
«Реал» взял верх над «Аль-Хилялем» и в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира
Мадридский «Реал» нанёс поражение саудовскому «Аль-Хилялю» в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу в Марокко.
23:56
Президент Венгрии: Россия не главный партнёр, но её экономика одна из определяющих в мире
Россия не является основным торговым партнёром для Венгрии, но её экономика — одна из самых определяющих в мире, заявила венгерский президент Каталин Новак.
23:51
Результативная передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Даллас»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл в гостях «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:40
NASA помогает «Роскосмосу» выявить причины утечки теплоносителя на «Прогрессе МС-21»
Специалисты NASA оказывают «Роскосмосу» содействие в установлении причин утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле «Прогресс МС-21».
23:39
«Монреаль» обыграл «Айлендерс», Дадонов и Романов сделали по голевому пасу
«Монреаль Канадиенс» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:27
В Израиле вновь прошли антиправительственные протесты
Очередная волна массовых протестов против политики правительства Биньямина Нетаньяху и запланированной им судебной реформы прошла в Израиле.
23:21
Мостовой: красивые голы в матче со сборной легенд СНГ сыграли злую шутку с моей командой
Полузащитник сборной звёзд Александр Мостовой оценил своё выступление на Кубке легенд по футболу в Москве.
23:13
Марочко: российские силы успешно продвигаются под Кременной
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские силы успешно продвигаются под Кременной.
23:12
Григорян — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: подоспел очень вовремя
Российский тренер Александр Григорян высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».
23:06
Карпин жалеет о решении Мамаева завершить карьеру
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение полузащитника Павла Мамаева завершить игровую карьеру.