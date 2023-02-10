Путь в Европу будет долгим — Stuttgarter Nachrichten предостерёг украинцев от нереалистичных ожиданий
Во время своего визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране каждый день умирают люди, чтобы остальная Европа могла жить в мире, сообщает Stuttgarter Nachrichten. И в Евросоюзе это понимают. Поэтому европейцы и помогают Киеву деньгами, оружием и боеприпасами. «Цель ясна: Украина не должна проиграть в этих боевых действиях», — объясняет автор статьи Кнут Крон.
Но Зеленский приехал в Брюссель не только для того, чтобы поблагодарить за помощь, а также повторить своё требование о необходимости поставке Киеву современного оружия в преддверии возможной новой атаки России. Он хочет, чтобы его страна стала членом ЕС. И европейские политики вроде бы готовы открыть двери, но неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз порождает у её граждан «нереалистичные ожидания».
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