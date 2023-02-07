Newsweek: вес имеет значение — украинские мосты могут не выдержать тяжести немецких и американских танков
За последние недели западные сторонники Киева объявили о готовности снабдить украинскую армию современными основными боевыми танками. 25 января президент Байден сообщил, что США поставят Украине 31 танк M1 «Абрамс». Назвав их «самыми боеспособными танками в мире», Байден подчеркнул, что США предоставят их достаточно, чтобы вооружить танковый батальон ВСУ. Обещание поставить «Абрамсы» прозвучало после того, как Берлин пообещал передать Украине 14 танков «Леопард-2A6». Кроме того, Берлин разрешил и другим странам реэкспортировать в Киев «Леопарды» немецкого производства. Позже Германия утвердила экспортную лицензию для более старых «Леопардов 1». Великобритания также обещала поставить Украине основные боевые танки «Челленджер 2».
Как пишет Newsweek, все новые танки современнее тех, что Киев применял с начала конфликта, включая советский Т-72. Однако тот же Т-72, самый распространённый основной боевой танк в мире, весит около 45 тонн, как и более поздняя модель Т-80. По данным армии США, вес M1A1 «Абрамс» может достигать от 67 до почти 74 тонн.
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