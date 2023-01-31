Independent: на пороге катастрофы — в Европе обнаружили низкий уровень грунтовых вод

В последние годы сильная засуха в Европе мешает пополнить запасы грунтовых вод, и теперь ЕС стоит на пороге природной катастрофы, передаёт The Independent предупреждение учёных. По их словам, нехватка воды разрушает естественную среду обитания многих животных, негативно сказывается на сельском хозяйстве и приводит к энергодефициту.

Учёные предупреждают, что Европа стоит на пороге природной катастрофы из-за пересохших грунтовых вод, пишет The Independent. Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Geophysical Research Letters, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьёзному энергодефициту.

Как напоминает издание, летом 2018-го и 2019 года Центральная Европа испытывала острую нехватку воды. С тех пор уровень грунтовых вод оставался низким. Лето 2022 года наглядно продемонстрировало последствия продолжительной сильной засухи в Европе. Пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоёмов оказали негативное влияние как на природу, так и на человека: множество водных видов животных потеряли естественную среду обитания, а сухая почва создала множество проблем для сельского хозяйства. Кроме того, в результате засухи в Европе усугубился дефицит электроэнергии: так, из-за нехватки охлаждающей воды французские АЭС с трудом производили достаточно электричества. Недостаточные объёмы воды также создали проблемы для работы гидроэлектростанций.

Британская газета рассказывает, что для наблюдения за мировыми запасами грунтовых вод и фиксации изменений группа учёных на протяжении нескольких лет получала гравиметрические данные с двух идентичных спутников. Они летают по полярной орбите Земли на высоте не более 490 км со скоростью 30 тыс. км/ч и за день огибают планету 15 раз. Спутники предоставляют сведения об общей массе, из которой затем вычитают показатели изменений рек и озёр, а также влажности почвы, снега и льда, полученные с помощью других способов. В результате остаётся только масса грунтовых вод.

В статье отмечается, что для проекта крайне важно постоянное и тщательно измеренное расстояние примерно в 200 км между двумя спутниками. Тот, что позади, никак не может догнать того, что впереди, поэтому их метко нарекли Том и Джерри. Если они пролетают над горой, спутник впереди летит быстрее, однако после снова слегка замедляется, при этом отставший спутник ускоряется, когда достигнет горы. Миновав гору, они возвращаются к привычной скорости. Такие изменения в расстоянии над большими массами — основной способ определить гравитационное поле земли, которое измеряется с точностью до микрометра.

В результате исследования учёные сделали вывод, что ситуация с водой в Европе за последние годы стала очень опасной, указывает The Independent. Автор работы профессор Торстен Майер-Гюрр из технического университета в Граце (Австрия) признаётся, что несколько лет назад он бы «не мог и представить, что здесь, в Европе, вода станет проблемой, особенно для Германии и Австрии». По его словам, сейчас ситуация с запасами подземных вод серьёзная, поэтому ЕС необходимо задуматься об этом.