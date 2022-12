Hill: большинство партийных представителей выступает за нового кандидата в президенты вместо Трампа и Байдена

Согласно результатам нового опроса, опубликованным в среду, большинство представителей как Демократической партии, так и Республиканской партии не хотят, чтобы в качестве кандидатов на президентских выборах в 2024 году вновь выдвигались Джо Байден или Дональд Трамп. Тем не менее Трамп в прошлом месяце уже официально объявил о своей третьей заявке, несмотря на заметное сопротивление однопартийцев. Байден формально ещё не заявил о начале своей кампании, однако ранее неоднократно предполагалось, что он намерен баллотироваться снова, отмечает The Hill.

Промежуточные выборы этого года в США напоминают «странное продолжение последней президентской гонки — и потенциальное преддверие следующей», пишет The Hill. В то же время опросы общественного мнения показывают, что большинство представителей обеих партий не хотят, чтобы на президентских выборах в 2024 году были выдвинуты кандидатуры бывшего президента Дональда Трампа или нынешнего президента Джо Байдена, отмечается в статье.



Как свидетельствует новый опрос, результаты которого были опубликованы в среду, 62% среди зарегистрированных республиканцев и сторонников Республиканской партии заявили, что хотели бы видеть от этой партии какого-то иного кандидата, а не Трампа. В то время как 59% из числа зарегистрированных демократов и сторонников Демократической партии придерживаются аналогичного мнения в отношении Байдена, сообщает The Hill.



При этом около 38% от общего количества республиканцев, которые выступают за то, чтобы их партия выдвинула кого-то другого вместо Трампа, предпочли бы в качестве приемлемого кандидата видеть губернатора штата Флорида Рона Десантиса, говорится в статье. Данный опрос проводился по инициативе CNN с 1 по 7 декабря при участии 1208 респондентов, поясняет The Hill.



В то время как демократы, которые не желали бы вновь видеть Байдена кандидатом от своей партии, гораздо менее сплочены в своём выборе, отмечает The Hill. Министр транспорта Пит Буттиджич возглавляет вероятный список — его кандидатуру готовы были бы поддержать 5%, ещё 4% предпочли бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома или сенатора Берни Сандерса. В то время как около 3% заявили, что поддержали бы вице-президента Камаллу Харрис, пишет The Hill.



В прошлом месяце Трамп официально объявил о своей третьей заявке на пост президента, несмотря на резкое сопротивление некоторых других членов Республиканской партии, которые раскритиковали его за неподходящий выбор времени, напоминает The Hill. Дело в том, что его необычно раннее заявление на этот счёт было сделано всего через неделю после разочаровывающих результатов Республиканской партии на промежуточных выборах, в которых многие обвиняли бывшего президента.



При этом самым активным конкурентом Трампа пока выглядит губернатор Флориды Десантис, хотя он официально ещё не подтвердил начало своей кампании. В частности, опубликованный в среду опрос под эгидой The Wall Street Journal показал, что Десантис опередил бы экс-президента на гипотетических предварительных выборах на 14 пунктов. В то время как опрос USA Today-Suffolk University, проведённый во вторник, показал, что губернатор Флориды обгоняет Трампа на целых 23 пункта, подчёркивается в статье.



В свою очередь, действующий президент США Джо Байден пока также не объявил официально о старте своей новой предвыборной кампании. Однако и сам Байден, и другие представители американской администрации в Белом доме уже неоднократно выдвигали предположения, что Байден планирует баллотироваться снова, заключает The Hill.