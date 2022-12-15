Такер Карлсон: администрация Байдена намеренно отвлекает внимание американцев от реальных проблем

В последние дни в Вашингтоне идёт активное обсуждение поправок и пересмотра законов о браке и запрете линчевания, однако всё это не более чем уловка властей, создающих видимость активной работы, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Байден не способен решить накопившиеся проблемы и ответить на прямые угрозы безопасности США, поэтому и поощряет этот леволиберальный цирк, уверен гость программы аналитик Крис Бедфорд.

Билл Мелуджин и его команда рассказывают о реальных проблемах. Только что они сняли это видео, на котором показаны огромные толпы иностранцев, вторгнувшиеся в нашу страну. Извините, но это правда. Многие из них не мексиканцы, они прибыли из других частей света и теперь находятся в мексиканском приграничном городке, по ту сторону от Браунсвилля, штат Техас. Они ждут, когда через восемь дней будет отменён «раздел 42». Когда это произойдёт, то есть когда администрация Байдена снимет последнее законное препятствие на пути вторжения, разумеется, начнётся огромный приток людей. Может, поэтому они приглашают дрэг-артистов и Синди Лопер в Белый дом? Потому что не хотят говорить, например, об угрозе ядерной войны со стороны Владимира Путина?

РЕПОРТЁР NBC: Президент Владимир Путин развеивает надежды на дипломатическое решение конфликта, предупреждая, что он будет долгим, и говорит о растущем риске ядерной войны. Однако он сразу же делает оговорку, отмечая, что Россия может использовать ядерное оружие исключительно в целях самообороны и никогда не применит его первой. Это было скорее предупреждение, нежели явная угроза. «Риск растёт, — сказал он. — Мы с ума не сошли, мы отдаём себе отчёт в том, что такое ядерное оружие. Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть».

То есть мы сейчас в состоянии войны. Это «горячая война», а не опосредованный конфликт. «Горячая война» с Россией. Американские военнослужащие и множество госслужащих находятся на Украине и участвуют в конфликте, используя американские вооружения, за которые вы заплатили. И парень, с которым мы воюем, только что пригрозил использовать ядерное оружие против нас. Что бы вы ни думали об этом конфликте — это не просто болтовня. Разве это менее важно, чем запрет линчевания или повторная легализация однополых браков, которая и так уже узаконена? Это не так значимо, как легализация контрацептивов, которые были узаконены ещё 1967 году, или межрасовых браков? Что это вообще такое! Какой-то обманный манёвр? Кто поведётся на такое? Видимо, все. Сейчас к нам присоединяется Крис Бедфорд, исполнительный редактор дискуссионного форума Common Sense Society. Крис, рады вас видеть. Возможно, это некая естественная человеческая реакция, когда начинается нечто серьёзное и ты решаешь переставить книги на полках, что-то в таком роде. Но я ни разу в жизни не видел, чтобы в СМИ столь легкомысленно освещали те события, которые мы видим сейчас.

КРИС БЕДФОРД член дискуссионного форума Common Sense Society: Это всё больше походит на последние годы существования языческого Рима, когда ни у кого нет ответов на насущные вопросы. К слову, Республиканской партии, кажется, нечем ответить на тот факт, что глобализация опустошила американскую экономику. На тот факт, что леволибералы начали доминировать в корпоративной жизни, в сфере спорта, в Голливуде, что на детей совершают нападки в школах. А Демократическая партия стала «Нероновым двором», где все, кого ни возьми, устраивают театр гротеска, чтобы отвлечь внимание людей. Это якобы делалось во имя уважения закона «О браке», который вы упомянули. Но что насчёт однополых или смешанных пар, в которых есть мужчина, одевающийся, как нелепая стереотипная женщина, и скачущий туда-сюда? Подразумевает ли уважение этого закона защиту христианских браков или мнения тех, кто выступает против него? На этом сконцентрировано их внимание. Мне кажется, эта идеология мешает многим людям в Белом доме разобраться с тем, что происходит на границе. Они настолько привержены происходящему на Украине, что не видят угрозу ядерной войны прямо у себя под носом. Они передали рычаги управления этому цирку, прогрессивным инфантилам, и теперь мы имеем то, что имеем: американский народ страдает, пока они устраивают это театральное шоу.

Я, действительно, уважаю людей, которые не согласны с моим мнением, но пытаются найти правильный ответ. Я думаю, такие попытки достойны уважения. Но они-то даже не стараются!

КРИС БЕДФОРД: Нет, они просто играют в свои игры. Кого, например, защищает закон «О запрете линчевания»? Что он защищает? Это попросту уловка, отвлечение внимания, то, чем Джо Байден занимался годами. Он использовал эту стратегию в борьбе против Мита Ромни и Пола Райана. Думаю, можно с уверенностью сказать, что республиканцы согласуют ограничения на деятельность компании Shell, ведь никто в Вашингтоне не занимается реальными проблемами. Будь то вопросы, связанные с выводом денег в офшоры, или угроза Китая, или факт того, что мы воюем не на том «фронте», или что у нас коллапс на границе. Республиканцы продолжают говорить о стене, обещая продолжить её строительство, и перечитывать Конституцию в палате представителей — это то, что продвигает Кевин Маккарти. Но как это поможет решить кучу проблем нашей страны? Народ понимает, что в провинции есть достойные люди, готовые работать с этими вызовами, но вот в крупных городах, в Вашингтоне, одно безобразие.

Это абсолютная правда, всё так. У нас много целеустремлённых, смелых, хороших людей, и хочется надеяться, что хоть один пробьётся в верха в новом политическом цикле. Крис Бедфорд, рады были вас видеть, спасибо.

КРИС БЕДФОРД: Спасибо.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2022 года.