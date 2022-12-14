ABC: американские учёные совершили прорыв в области термоядерного синтеза

Это назвали одним из самых впечатляющих достижений науки XXI века. В министерстве энергетики заявили об историческом успехе в деле использования термоядерного синтеза — процесса, питающего Солнце. Эта технология может иметь большое значение для борьбы с изменением климата и удовлетворения потребности в энергии по всему миру. Главный метеоролог ABC News Джинджер Зи присоединяется к нам, чтобы обсудить детали. Джинджер, расскажите подробнее, как происходит этот процесс? Что именно исследователям удалось сделать?

ДЖИНДЖЕР ЗИ, главный метеоролог ABC News: Вы видите все мои заметки, у меня обычно нет этих бумажек перед глазами! Вы знакомы со Стефани Эббс — она занимается вопросами климата в нашем отделе. Я только что смотрела полную запись заявления, и мне казалось, что я могу вечно сидеть и слушать это выступление, потому что, как только понимаешь, о чём речь, становится невероятно интересно. Термоядерный синтез, который им удалось провести в рамках контролируемого процесса, — это соединение атомов, что логично, учитывая, что это синтез. О термоядерном синтезе атомов водорода нам известно уже более ста лет, он действительно возможен, мы проводили его в неконтролируемой форме — в виде ядерных бомб. Мы не хотим повторять такой опыт, поскольку у него слишком много неудачных последствий. А это безопасный и беспристрастный способ поместить Солнце или любую другую звезду «в коробку» вместе с силой, которая содержится в них, и потом иметь возможность передать её людям. Поэтому это столь интересно, они занимались этим в своей лаборатории более 60 лет. Наука — это всегда пробы и ошибки, но также и возможности! И теперь они сделали такую возможность вполне вероятной. На этом этапе речь идёт о том, сколько нам потребуется времени и каким образом нам достичь нужного результата как можно скорее.

Это исследование, продолжавшееся десятки лет. Каковы были трудности, встреченные на пути? Как им в конце концов удалось преодолеть их, чтобы мы пришли к тому, что имеем сегодня?

ДЖИНДЖЕР ЗИ: Они рассказали, как в течение десятилетий 192 лазерных луча были направлены на одну трубку. Однако до вчерашнего дня они не могли найти правильную комбинацию. Этим они и занимались. Они направляли эти лазерные лучи в маленький шарик, как они говорят, размером с пульку для пневматического оружия, стремясь достичь правильной температуры. Теперь это становится чем-то невероятно важным не только для США и нашего будущего, но и для мировой энергетики. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм начала говорить об этом и многое сказала по делу.

ДЖЕННИФЕР ГРЭНХОЛМ, министр энергетики США: Мы можем продвинуться в изучении энергии термоядерного синтеза, использовать её для производства чистого электричества, транспортного топлива, снабжать тяжёлые производства и многое другое. Как будто в нашем ящике с инструментами для создания «экономики чистой энергии» появился перфоратор!

ДЖИНДЖЕР ЗИ: Это «перфоратор», который не создаёт ни выбросы углекислого газа, ни ядерные отходы, ничего такого. В прошлом, работая с ядерной энергией, мы занимались процессом распада, то есть разъединением атомов — это совершенно иная комбинация. Большой вопрос состоит в том, где брать материалы? Как будет происходить запуск технологии? Люди задавали весьма важные вопросы: вы сказали, что нужно лет десять, чтобы развить эту технологию, но когда её коммерциализируют? Это может занять десятилетия? Поскольку мы живём в мире меняющегося климата — это не то, что нам нужно: мы нуждаемся в более срочном решении! Мы уже знаем, насколько сложно пересмотреть концепцию классических электросетей и заменить её сетями на энергии солнца, обычного и морского ветра. Представьте, если нам придётся повсюду строить лаборатории термоядерного синтеза, чтобы культивировать энергию Солнца и звёзд и перенаправлять её в наши электросети.

Строятся ли какие-либо планы на будущее? Можно ли провести связь между тем, где мы находимся сейчас, и тем, что будет спустя несколько десятков лет?

ДЖИНДЖЕР ЗИ: Думаю, да. Мне кажется, сначала они ждали, когда учёное сообщество включится в этот процесс, ну а теперь понадобятся деньги. И как кто-то очень верно подметил — это больше не некий проект на общественном финансировании. Необходимо, чтобы его спонсировали в частном порядке. Мы ведём речь о станциях, которых много в Великобритании; некоторые работают, используя принцип магнитных полей, над проблемой того, как извлечь из них пользу. Они ждали этого и теперь будут готовы воплотить планы на практике. Но несколько десятилетий для этого процесса всё равно слишком много, особенно когда большинство учёных по всему миру говорят, что нам уже нужно было отказаться от ископаемого топлива.

Верно, часики тикают! Положим Солнце и звёзды в коробку! Мне нравится такая аналогия, спасибо, Джинджер.



Дата выхода в эфир 14 декабря 2022 года.