Le Figaro: квантовые технологии перевернут общество и баланс сил

Учёные разных стран мира уже работают над созданием квантовых компьютеров, которые способны произвести «квантовую» научную революцию. Впрочем, этими разработками заинтересовались и военные, пишет Le Figaro, которые видят здесь не только возможности, но и вызовы.

Квантовый компьютер напоминает открытую коробку, внутри которой — зеркала и другие устройства для управления лазерным лучом. Лазер взаимодействует с рубидием и кодирует атомы примерно так, как это происходит в обычных компьютерах с помощью электрического тока в двоичном режиме, описывает эту технологию журналист Le Figaro.



По его словам, научная революция, связанная с квантовыми компьютерами, открывает невероятные возможности. Квантовый компьютер может выполнять вычисления за считаные секунды, тогда как у традиционной машины на них ушли бы столетия. Так что такими исследованиями, конечно, заинтересовались военные.



После принятия национальной квантовой стратегии в 2021 году Франция инвестировала в компанию Pasqal, которая занимается такими разработками, €25 млн. Сделали это через фонд оборонных инноваций — он финансирует стратегические инновационные компании, чтобы те не попали в нежелательные руки. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал квантовые технологии одним из вызовов, которые стоят перед его страной, равно как гиперскорость или искусственный интеллект.



Американские эксперты даже создали короткий комикс, в котором показали, какие последствия несёт в себе квант. Его герои, три американских солдата, пытаются уйти от вражеского огня. Там говорится, что в ближайшем будущем враг будет обладать «квантовым превосходством». Во время атаки враг отключил электросети и взломал банковские системы, «повергнув страну в хаос». Все средства коммуникации прослушиваются, солдаты оказываются «изолированными и бессильными».



Власти воспринимают всерьёз такого рода сценарий. В мае прошлого года Белый дом призвал сотрудников всех важных инфраструктурных объектов принять меры подготовки. По мнению американских специалистов, квантовая технология способна «поставить под угрозу гражданскую и военную связь, подорвать критически важные системы наблюдения и управления инфраструктурой и нарушить протоколы безопасности для большинства финансовых транзакций в интернете».



Возможности квантового моделирования «позволят принимать сложные операционные и организационные решения, а также откроют новые способы разработки ранее неизвестных материалов и биотехнологий и искусственного интеллекта следующего поколения», — говорится в отчёте подразделения НАТО, в котором занимаются анализом будущего.



Некоторые проекты больше похожи на научную фантастику, пишет автор статьи. Например, квантовая связь обещает быть защищённой от несанкционированного доступа. Квантовые радары смогут обнаружить объект по его присутствию, а не по форме, то есть это будет конец малозаметности самолётов или подводных лодок. Теоретически квантовые радары позволили бы видеть сквозь стены. Квантовые гравиметры, которые позволяют кораблям определять своё местоположение без использования GPS, уже находятся на стадии испытаний. Приоритет для армий сейчас — квантовые сенсоры и метрология, рассказывают эксперты.



Однако квант уже представляет собой вызовы. Например, ещё в 1990-е эксперты отмечали, что квантовый компьютер сможет взломать все протоколы связи. И государства вроде Китая стали разрабатывать стратегии, чтобы собрать как можно больше данных для расшифровки к тому времени, когда у них появятся квантовые компьютеры, приводит автор статьи слова своего осведомлённого собеседника.



Никто не знает, когда квантовая угроза станет реальностью, отмечает журналист. Некоторые говорят, что самые первые квантовые компьютеры следует ожидать к 2030 году. В НАТО обещают разработку универсальных квантовых компьютеров через 15—50 лет.



Если так и будет, квантовая революция перевернёт не только общество, но и баланс сил. Она имеет такой же потенциал, как и ядерное оружие во время Второй мировой войны. «Каждая держава хотела бы первой иметь эту технологию», — говорят в Министерстве обороны США.



«Квантовая битва» — это в первую очередь дело учёных, не имеющих никакого отношения к армии, пишет автор статьи. Но в отличие от 1940-х годов многие исследования сейчас проводятся в частных компаниях или государственных лабораториях. Так, значительные деньги в них вкладывают Amazon, Google, Microsoft или IBM. А военные могут помочь учёным, предоставляя инфраструктуру для испытаний.



Развитие квантовых технологий вписывается в глобальную конкуренцию, в рамках которой в ближайшие десятилетия Запад будет противостоять Китаю. Соответственно, противостоять будут и две модели взаимодействия военных и гражданских в исследованиях. Вашингтон уже внёс десяток китайских технологических компаний в чёрный список.



Китайский университет науки и технологий (USTC) тоже обвинили в том, что он хотел заполучить американские знания «для военных целей». А он стал центром китайских квантовых исследований, отмечает Le Figaro. «Цель Китая — не получение Нобелевской премии, а развитие оперативных возможностей», — подчеркивает французский политолог Марк Жюльен.