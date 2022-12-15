Das Erste: «обстоятельства изменились» — Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

Канада отозвала разрешение, которое выводит турбины для газопровода «Северный поток» из-под санкций, сообщает Das Erste. В заявлении министра иностранных дел и министра природных ресурсов Канады отмечается, что этот шаг предпринят в связи с изменившимися обстоятельствами: освобождение от санкций «больше не служит намеченным целям». Канадская сторона утверждает, что решение было принято в тесном сотрудничестве с «Украиной, Германией и другими европейскими союзниками».

Канада отозвала разрешение, которое выводит турбины Siemens для газопровода «Северный поток» из-под санкций, принятых в отношении России. «Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, связанные с отказом от санкций, изменились, разрешение больше не служит намеченным целям», — говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Мелани Джоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, передаёт Das Erste.

Решение было принято в тесном сотрудничестве с «Украиной, Германией и другими европейскими союзниками», подчёркивается в заявлении.

31 августа российский концерн «Газпром» приостановил поставки сырья по «Северному потоку» на три дня из-за ремонтных работ, однако по истечении этого срока не возобновил прокачку. В конце сентября стало известно об утечках на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока — 2». Причиной утечек стали взрывы.

Европейские правительства предполагают, что утечки произошли из-за диверсии с использованием водолазов или подводной лодки. В Кремле заявили, что расследование «априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию», назвав это «абсурдным». Москва обвиняет в случившемся Запад.

«Путин был вынужден показать, что он никогда не собирался перезапускать «Северный поток» и что сам газопровод больше не пригоден к эксплуатации», — утверждается в заявлении канадских министров.

Санкции в отношении турбин для «Северного потока» были приостановлены в начале июля по настоянию немецкой стороны. На тот момент несколько отремонтированных турбин Siemens находились в Монреале, однако не могли быть переданы России из-за санкций. В конечном счёте было принято промежуточное решение — турбины были отправлены в Германию.

Ранее «Газпром» существенно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку». Причиной сокращения компания назвала отсутствие агрегатов для перекачки сырья, пишет Das Erste.