WP: Япония планирует закупить сотни крылатых ракет «Томагавк» из-за опасений войны с Китаем и КНДР

Решение Токио по «Томагавкам» планируется принять в этом месяце в рамках развёртывания новой стратегии национальной безопасности наряду со значительным увеличением оборонного бюджета Японии до контрольного показателя НАТО в размере 2% ВВП, что сделает его третьим в мире по величине. В совокупности эти шаги сигнализируют о том, что Япония движется к избавлению от своих давних пацифистских ограничений. Приобретение ракет и растущий оборонный бюджет Страны восходящего солнца пользуется поддержкой администрации Джо Байдена, которая рассматривает Японию как ключевого партнёра в западной части Тихого океана. Американские чиновники считают углубление союза с Японией частью более широкой стратегии регионального сотрудничества по укреплению безопасности, включая соглашение с участием США и Великобритании о помощи Австралии в разработке атомных подводных лодок, а также снятие Соединёнными Штатами ограничений на создание Южной Кореей баллистических ракет, пишет The Washington Post.

Решение закупить сотни «Томагавков» — по некоторым данным, от 400 до 500 единиц — отправит сигнал Китаю и Северной Корее об укреплении двустороннего военного альянса с США и даст понять, что Япония серьёзно относится к вопросам своей обороны. Ракеты дальностью более тысячи миль обеспечат досягаемость военных целей на материковом Китае, подчёркивают авторы статьи.

По словам японских чиновников, спецоперация России на Украине стала «абсолютно» решающим фактором в создании политического климата, который позволил правящей Либерально-демократической партии поставить сильную программу национальной безопасности над антимилитаристскими общественными настроениями. Опросы показывают, что с конца февраля общественная поддержка того, что японское правительство называет возможностью ответного удара, выросла почти в два раза по сравнению с серединой 2020 года. Для японцев украинский конфликт сделал китайское нападение на Тайвань более вероятным, что усилило обеспокоенность общественности по поводу военной готовности Японии в случае регионального конфликта, пишет The Washington Post.

После того как в августе спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайбэй, возмущённый Пекин провёл военные учения вблизи Тайваня, включая запуск баллистической ракеты, которая приземлилась в исключительной экономической зоне Японии. В то же время Северная Корея за последний год провела беспрецедентное количество испытаний баллистических ракет, продолжая свою программу создания ядерного оружия, и даже запустила одну над Японией, отмечает The Washington Post.

С февраля 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида продвигает более жёсткий внешнеполитический курс. В конце ноября премьер сделал экстраординарный шаг, заявив, что хочет увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП к 2027 году, — это считалось маловероятным. Если всё пойдёт по плану премьера Кисиды, через пять лет Япония, вероятно, будет иметь третий по величине оборонный бюджет в мире после США и Китая, сообщает издание.

Наземные ударные ракеты «Томагавк», или TLAM, производятся американской военно-промышленной компанией Raytheon. В частности, их широко использовали во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Тогда они продемонстрировали возможность нанесения точных ударов по целям на большом расстоянии. Новые крылатые ракеты смогут при необходимости поражать цели на побережье Китая и Северной Кореи. Источники подчеркнули, что раньше у Японии никогда не было ракет, способных атаковать наземные цели, — нынешний набор ракет предназначен для борьбы с захватчиками, находящимися ближе к японской территории, сообщает The Washington Post.

Китай воспринял изменение позиции Японии с раздражением. На брифинге в этом месяце официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала планы Японии «очень опасным» развитием событий. «Япония должна серьёзно задуматься о своей истории агрессии, уважать интересы безопасности азиатских соседей, действовать осмотрительно в области военной безопасности и предпринимать больше действий по способствованию миру и стабильности в регионе», — цитируют слова чиновника авторы статьи.

Япония и Соединённые Штаты уже тесно сотрудничают в области военных технологий: японцы летают на истребителях F-35 и используют систему противоракетной обороны Aegis, построенную американским подрядчиком Lockheed Martin. Две страны проводят совместные учения по противоракетной обороне на море, в том числе учения в прошлом месяце у берегов Гавайев, пишет издание The Washington Post.