Washington Post Оригинал

WP: Япония планирует закупить сотни крылатых ракет «Томагавк» из-за опасений войны с Китаем и КНДР

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Правительство Японии решило закупить сотни крылатых ракет «Томагавк» американского производства в рамках беспрецедентного в послевоенное время масштабного наращивания оборонительного потенциала страны, сообщает The Washington Post со ссылкой на японских и американских чиновников. На такой шаг Токио пошёл в связи с растущими угрозами безопасности со стороны Китая и КНДР, а также риском вооружённого конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.
WP: Япония планирует закупить сотни крылатых ракет «Томагавк» из-за опасений войны с Китаем и КНДР
AP
Япония планирует закупить сотни крылатых ракет «Томагавк» американского производства, сообщает The Washington Post со ссылкой на японских и американских чиновников. Закупка ракет повысит военный потенциал Японии по нанесению ударов большой дальности и положит конец давней традиции отказа страны от наступательных вооружений. Укрепление обычных средств сдерживания Японии происходят на фоне масштабной военной модернизации Китая и продвижения ядерной программы КНДР.
 
Решение Токио по «Томагавкам» планируется принять в этом месяце в рамках развёртывания новой стратегии национальной безопасности наряду со значительным увеличением оборонного бюджета Японии до контрольного показателя НАТО в размере 2% ВВП, что сделает его третьим в мире по величине. В совокупности эти шаги сигнализируют о том, что Япония движется к избавлению от своих давних пацифистских ограничений. Приобретение ракет и растущий оборонный бюджет Страны восходящего солнца пользуется поддержкой администрации Джо Байдена, которая рассматривает Японию как ключевого партнёра в западной части Тихого океана. Американские чиновники считают углубление союза с Японией частью более широкой стратегии регионального сотрудничества по укреплению безопасности, включая соглашение с участием США и Великобритании о помощи Австралии в разработке атомных подводных лодок, а также снятие Соединёнными Штатами ограничений на создание Южной Кореей баллистических ракет, пишет The Washington Post.
 
Решение закупить сотни «Томагавков» — по некоторым данным, от 400 до 500 единиц — отправит сигнал Китаю и Северной Корее об укреплении двустороннего военного альянса с США и даст понять, что Япония серьёзно относится к вопросам своей обороны. Ракеты дальностью более тысячи миль обеспечат досягаемость военных целей на материковом Китае, подчёркивают авторы статьи.
 
По словам японских чиновников, спецоперация России на Украине стала «абсолютно» решающим фактором в создании политического климата, который позволил правящей Либерально-демократической партии поставить сильную программу национальной безопасности над антимилитаристскими общественными настроениями. Опросы показывают, что с конца февраля общественная поддержка того, что японское правительство называет возможностью ответного удара, выросла почти в два раза по сравнению с серединой 2020 года. Для японцев украинский конфликт сделал китайское нападение на Тайвань более вероятным, что усилило обеспокоенность общественности по поводу военной готовности Японии в случае регионального конфликта, пишет The Washington Post.
 
После того как в августе спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайбэй, возмущённый Пекин провёл военные учения вблизи Тайваня, включая запуск баллистической ракеты, которая приземлилась в исключительной экономической зоне Японии. В то же время Северная Корея за последний год провела беспрецедентное количество испытаний баллистических ракет, продолжая свою программу создания ядерного оружия, и даже запустила одну над Японией, отмечает The Washington Post.
 
С февраля 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида продвигает более жёсткий внешнеполитический курс. В конце ноября премьер сделал экстраординарный шаг, заявив, что хочет увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП к 2027 году, — это считалось маловероятным. Если всё пойдёт по плану премьера Кисиды, через пять лет Япония, вероятно, будет иметь третий по величине оборонный бюджет в мире после США и Китая, сообщает издание.
 
Наземные ударные ракеты «Томагавк», или TLAM, производятся американской военно-промышленной компанией Raytheon. В частности, их широко использовали во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Тогда они продемонстрировали возможность нанесения точных ударов по целям на большом расстоянии. Новые крылатые ракеты смогут при необходимости поражать цели на побережье Китая и Северной Кореи. Источники подчеркнули, что раньше у Японии никогда не было ракет, способных атаковать наземные цели, — нынешний набор ракет предназначен для борьбы с захватчиками, находящимися ближе к японской территории, сообщает The Washington Post.
 
Китай воспринял изменение позиции Японии с раздражением. На брифинге в этом месяце официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала планы Японии «очень опасным» развитием событий. «Япония должна серьёзно задуматься о своей истории агрессии, уважать интересы безопасности азиатских соседей, действовать осмотрительно в области военной безопасности и предпринимать больше действий по способствованию миру и стабильности в регионе», — цитируют слова чиновника авторы статьи.
 
Япония и Соединённые Штаты уже тесно сотрудничают в области военных технологий: японцы летают на истребителях F-35 и используют систему противоракетной обороны Aegis, построенную американским подрядчиком Lockheed Martin. Две страны проводят совместные учения по противоракетной обороне на море, в том числе учения в прошлом месяце у берегов Гавайев, пишет издание The Washington Post.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Post США Северная Америка
теги
Азия армия безопасность военная доктрина вооруженный конфликт Дальний Восток НАТО оборона оружие ракета США Тихий океан финансы Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров