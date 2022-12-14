Bloomberg: НАТО намерено усилить свою противовоздушную оборону для перехвата беспилотников и крылатых ракет

Командование НАТО задумалось об укреплении противовоздушной и противоракетной обороны для перехвата беспилотников и крылатых ракет, которые используются в ходе украинского конфликта, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя командира Объединённого авиационного командования НАТО Джонни Стрингера. По словам высокопоставленного военного, Североатлантический альянс также обеспокоен боевым применением Россией гиперзвуковых ракет. Более того, Стрингер посетовал на дороговизну боеприпасов для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

В НАТО задумались об усилении своей противовоздушной и противоракетной обороны от беспилотников и крылатых ракет, которые Россия использовала на Украине, пишет Bloomberg.

Диапазон проблем, с которыми сталкивается Североатлантический альянс, увеличился за последнее десятилетие, поскольку страны и даже террористические группы способны тысячами закупать и брать на вооружение беспилотники, заявил заместитель командира Объединённого авиационного командования НАТО маршал авиации Джонни Стрингер. По его словам, обеспокоенность вызывают также распространение крылатых ракет и первые боевые применения гиперзвуковых ракет. Стрингер подчеркнул, что НАТО планирует задействовать для своей защиты радиолокационное оборудование, системы раннего предупреждения и ракеты, отмечает Bloomberg.

Как сообщается, атаки российских ракет и беспилотников на Украине в последние недели поразили значительную часть критически важной инфраструктуры страны.

С конца февраля альянс уже усилил свою систему ПВО на восточном фланге, разместив немецкие и голландские комплексы Patriot в Словакии и французскую систему «земля — воздух» MAMBA в Румынии. Германия также отправляет ракеты Patriot в Польшу после того, как в ноябре сбившаяся с пути украинская ракета ПВО попала в приграничное село, в результате чего погибли два человека. Около 15 стран, в том числе Великобритания и Нидерланды, присоединяются к возглавляемому Германией проекту по совместному приобретению средств противовоздушной обороны и ракет для создания европейского противоракетного щита, который усилит защиту большей части континента, пишет агентство Bloomberg.

Укрепление воздушных и ракетных систем вписывается в более масштабную перестройку обороны альянса, вызванную украинским конфликтом. Руководители стран НАТО договорились на саммите в Мадриде в июне прошлого года создать новую модель вооружённых сил, согласно которой около 300 тыс. военнослужащих будут приведены в состояние повышенной боевой готовности для борьбы с любыми будущими угрозами. В частности, беспилотники могут стать проблемой для систем ПВО, поскольку они обычно летают низко и их трудно обнаружить. По словам Стрингера, боеприпасы для их уничтожения зачастую стоят дороже, чем сами летательные аппараты, что увеличивает стоимость ведения боевых действий, резюмирует информационное агентство.