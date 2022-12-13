NTD: в США устраняют последствия крупнейшей за 10 лет утечки сырой нефти

В американском штате Канзас продолжают устранять последствия крупнейшего почти за десятилетие нефтяного разлива. Как передаёт NTD, в местный ручей на северо-востоке штата попало 14 тысяч баррелей нефти. Этого хватило бы, чтобы заполнить олимпийский бассейн. По словам аналитиков, утечка может повлиять на запасы в штате Оклахома, а также сократить поставки в центральные регионы США и на побережье Мексиканского залива.

В США продолжают устранять последствия крупнейшего почти за десятилетие разлива сырой нефти. Утечка произошла в штате Канзас.

В местный ручей на северо-востоке штата попало 14 тысяч баррелей нефти. Этого хватило бы, чтобы заполнить олимпийский бассейн.

Разлив не нарушил местное водоснабжение и не вынудил местных жителей эвакуироваться. Рабочие быстро установили барьеры, которые не позволили нефти пойти вниз по течению.

При этом причины утечки пока выясняют.

БИЛЛ КРАМ, исполнительный директор Pipeline Safety Trust: Авария может быть связана с процессами изготовления трубопровода и его прокладки.

По трубопроводу Keystone ежедневно транспортируют более 600 тысяч баррелей нефти из Канады на перерабатывающие заводы и экспортные центры в США. Его оператор — канадская компания TC Energy.

По словам аналитиков, утечка может повлиять на запасы в штате Оклахома, а также сократить поставки в центральные регионы США и на побережье Мексиканского залива.

Это уже третий разлив сырой нефти на трубопроводе со времени его открытия в 2010 году. В прошлый раз вытекло почти 800 тысяч литров нефти, из-за чего Keystone был перекрыт около двух недель.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2022 года.