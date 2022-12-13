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NTD: в США устраняют последствия крупнейшей за 10 лет утечки сырой нефти
В американском штате Канзас продолжают устранять последствия крупнейшего почти за десятилетие нефтяного разлива. Как передаёт NTD, в местный ручей на северо-востоке штата попало 14 тысяч баррелей нефти. Этого хватило бы, чтобы заполнить олимпийский бассейн. По словам аналитиков, утечка может повлиять на запасы в штате Оклахома, а также сократить поставки в центральные регионы США и на побережье Мексиканского залива.
В США продолжают устранять последствия крупнейшего почти за десятилетие разлива сырой нефти. Утечка произошла в штате Канзас.
 
В местный ручей на северо-востоке штата попало 14 тысяч баррелей нефти. Этого хватило бы, чтобы заполнить олимпийский бассейн.
 
Разлив не нарушил местное водоснабжение и не вынудил местных жителей эвакуироваться. Рабочие быстро установили барьеры, которые не позволили нефти пойти вниз по течению.
При этом причины утечки пока выясняют.
 
БИЛЛ КРАМ, исполнительный директор Pipeline Safety Trust: Авария может быть связана с процессами изготовления трубопровода и его прокладки.
 
По трубопроводу Keystone ежедневно транспортируют более 600 тысяч баррелей нефти из Канады на перерабатывающие заводы и экспортные центры в США. Его оператор — канадская компания TC Energy.
 
По словам аналитиков, утечка может повлиять на запасы в штате Оклахома, а также сократить поставки в центральные регионы США и на побережье Мексиканского залива.
 
Это уже третий разлив сырой нефти на трубопроводе со времени его открытия в 2010 году. В прошлый раз вытекло почти 800 тысяч литров нефти, из-за чего Keystone был перекрыт около двух недель.
 
Дата выхода в эфир 12 декабря 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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