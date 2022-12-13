NTD: в США устраняют последствия крупнейшей за 10 лет утечки сырой нефти

13:26
La Gazzetta dello Sport: Моуринью может возглавить сборную Португалии
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может занять аналогичную должность в сборной Португалии.
13:24
Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о ходе уборки снега в городе
Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий рассказал о ходе уборки снега в городе.
13:19
Вице-президент ЕП Кайли отвергла обвинения в коррупции
Вице-президент Европейского парламента Ева Кайли через своего адвоката Михалиса Димитракопулоса заявила о невиновности в связи с обвинениями, выдвинутыми против неё бельгийским правительством.
13:19
Песков опроверг сообщение о послании президента Федеральному собранию 27 декабря
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что послание президента Федеральному собранию состоится 27 декабря.
13:18
Песков прокомментировал заявление Зеленского о трёх шагах к миру на Украине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о трёх шагах к миру на Украине.
13:18
Тренер Франции Дешам назвал оборону Марокко главным козырем на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение, что главный козырь национальной команды Марокко является игра в обороне.
13:15
В России приняли ГОСТ об ограничении скорости электросамокатов до 25 км/ч
Росстандарт утвердил ГОСТ об ограничении скорости электросамокатов, моноколёс и гироскутеров до 25 км/ч. Об этом информирует Минпромторг России.
13:07
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о российской спецоперации.
13:06
В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе «Зенита» к Дивееву
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к защитнику армейского клуба Игорю Дивееву.
13:03
Сенатор Бибикова рассказала о надбавках к пенсии
Сенатор Елена Бибикова рассказала, что надбавка к пенсии, в частности, положена пожилым людям, у которых есть иждивенцы.
13:01
Глава ЕК: Евросоюз профинансировал Киев на €90 млрд с 2014 года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз профинансировал Киев на €90 млрд с 2014 года.
12:58
Сальдо сообщил о планах строительства нового города в Геническом районе Херсонской области
Новый город планируют построить на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
12:55
Роналду опубликовал загадочное сообщение в соцсетях
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новой записью в социальных сетях.
12:54
В «Маккаби Хайфа» опровергли информацию о возможном подписании Хайкина
Пресс-атташе израильского «Маккаби» из Хайфы Давид Базак отреагировал на информацию об интересе клуба к российскому вратарю Никите Хайкину.
12:51
Психолог Девятка напомнила, что вручение подарка может быть способом оказать внимание
Психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, какой смысл люди вкладывают в подарки в разных жизненных обстоятельствах.
12:48
Аналитики сообщили о росте числа обращений россиян к сомнологам на 22% в ноябре
Из исследования «Сбер ЕАПТЕКА» и онлайн-сервиса «СберЗдоровье» следует, что с наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян участились проблемы со сном. Это среди прочего стало причиной роста числа обращений жителей страны к сомнологам.
12:47
Посольство выясняет обстоятельства задержания российского журналиста в Сербии
Сотрудники посольства России в Белграде выясняют обстоятельства задержания российского журналиста вблизи от административной линии Сербии и частично признанного Косова.
12:46
Главный тренер Марокко прокомментировал настрой игроков на матч с Францией
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира в Катаре с командой Франции.
12:45
НАК: на границе с начала года задержали более 400 украинских националистов и преступников
По информации Национального антитеррористического комитета, на российской госгранице в пунктах пропуска с начала года были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников.
12:45
One: «Маккаби» (Хайфа) может подписать российского вратаря Хайкина
Российский вратарь Никита Хайкин может продолжить карьеру в «Маккаби» (Хайфа).
12:40
Исследование: вакансии врачей стали одними из самых высокооплачиваемых в декабре в Ярославле и Пензе
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представил подборку самых высокооплачиваемых вакансий декабря в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек.
12:40
Антикоррупционный комитет Монголии заявил, что к хищениям угля причастен экс-лидер страны
К хищениям угля в Монголии причастны бывший президент Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и один губернатор, в качестве обвиняемых проходят в общей сложности 35 человек. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.
12:38
Депутат Ткачёв направил в Роскомнадзор запрос по вопросу снятия блокировки с Twitter
Депутат Госдумы Антон Ткачёв направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия блокировки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.
12:37
Полиция Сербии задержала корреспондента телеканала «Звезда» на границе с Косовом
Корреспондента «Звезды» Алексея Дегтярёва задержала сербская полиция.
12:35
«РБ Спорт»: «Крылья Советов» отказались досрочно возвращать Коваленко в «Сочи»
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко не сможет вернуться в «Сочи» досрочно.
12:34
Forbes назвал основателя Telegram Дурова богатейшим человеком в ОАЭ
Журнал Forbes в своём рейтинге за 2022 год назвал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова богатейшим человеком в Объединённых Арабских Эмиратах.
12:34
РУСАДА в ноябре второй раз за год проверило Валиеву на допинг
Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева в 2022 году дважды была протестирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
12:28
Бистрович: после победы над Бразилией все в Хорватии думают, что сборная выйдет в финал ЧМ-2022
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович высказался о шансах сборной Хорватии выйти в финал ЧМ-2022 в Катаре.
12:24
Полпред в УрФО Якушев рассказал о помощи жителей России участникам СВО
Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, как жители России, в том числе Урала, собственными силами помогают участникам спецоперации.
12:23
В «Зените» опровергли информацию о подписании Дивеева
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи, что петербургский клуб рассматривает вариант с подписанием защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
12:22
Макрон заявил о важности поддержки жителей Украины в зимний период
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что главная задача открывающейся в Париже конференции, которая посвящена оказанию помощи Украине, — поддержка населения страны в зимний период.
12:21
Зарема: Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в тёмные времена для российского футбола
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала своё мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
12:19
Синоптик Тишковец сообщил, что 12 декабря в Москве побит многолетний рекорд по осадкам
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что прошедшие в столице дожди побили рекорд, установленный для 12 декабря в 1960 году: 18 мм осадков против 12,5 мм.
12:17
Глава украинской Нацполиции Клименко назвал жителей ДНР и ЛНР главной проблемой Киева
Глава украинской Нацполиции Игорь Клименко в интервью «РБК-Украина» назвал жителей ДНР и ЛНР главной проблемой Киева.
12:15
Инфекционист Малышев заявил, что маски и соцдистанция помогут защититься от гриппа
Врач-инфекционист доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал, что в период распространения гриппа стоит пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.
12:14
Metaratings: «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Дивеева
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в «Зените».
12:14
НАК: с начала года в России предотвратили 64 теракта
С начала года в России предотвращено 64 теракта, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
12:12
Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в приграничных регионах России выросло число террористических проявлений.
12:12
Жители Башкирии смогут наблюдать метеорный поток 13—14 декабря
Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток Геминиды, который достигнет своего максимума к 13 или 14 декабря.
12:11
Губерниев: не удивлюсь, если Марокко сыграет в финале ЧМ-2022
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной Марокко обыграть в полуфинале чемпионата мира в Катаре команду Франции.
12:08
Диетолог Соломатина напомнила о плохой совместимости зелёного чая с молоком
Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что сочетание кофе или чая с молоком может оказывать нежелательное воздействие на организм.
12:05
Аналитик Ерофеева назвала подорожание колбасы одной из причин роста индекса оливье
Аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева заявила, что индекс оливье в текущем году поднялся на 11% по сравнению с 2021 годом: салат на четыре персоны подорожал на 47 рублей.
12:05
Еврокомиссар заявила о сложностях с потолком цен на газ из-за различий в позициях стран
Странам ЕС будет сложно согласовать потолок цен на газ на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе в связи со значительными разногласиями сторон. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
12:05
«Ведомости»: российские власти определились c ответом на потолок цен на нефть
Российские власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть.
12:04
Ибрагимович высказался об игре Кварацхелии
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что его удивила игра полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
12:04
Бивол стал боксёром года по версии WBA
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол стал боксёром 2022 года.
12:03
Исследование: в России спрос на автомобили с пробегом вырос на 15,3% к концу года
В «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что к концу 2022 года спрос на подержанные автомобили увеличился в России на 15,3%.
11:56
Кондитерские фабрики Москвы выпустили около 6 млн сладких наборов к Новому году
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что более 100 кондитерских предприятий столицы нарастили выпуск продукции к новогодним праздникам.
11:54
Врач Шарафеев напомнил о возможности изменения артериального давления с возрастом
Доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев напомнил, что параметры артериального давления могут различаться в зависимости от возраста человека.
11:54
РИА Новости: послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря.