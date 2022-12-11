Fox Business: цены на бензин снизились, но энергетическая политика Байдена остаётся ошибочной
Цена на бензин сейчас ниже, чем была год назад. Средняя стоимость обычного бензина по стране составляет 3,32 доллара по сравнению с 3,34 доллара в декабре 2021 года. Да, сейчас она лишь чуть ниже — но всё-таки ниже. Более того, в Висконсине, Миссури, Канзасе, Теннеси, Алабаме, Миссисипи, Арканзасе, Луизиане, Техасе и Оклахоме вы можете наполнить бак дешевле, чем по 3 доллара за галлон. Говорят, что в этих десяти штатах есть два оператора с обычным бензином. Благодаря этому у вас в карманах остаётся больше денег как раз перед Рождеством, это поможет снизить инфляцию, и необходимость заправить бак ощущается не так тягостно, когда ради этого не приходится сильно потратиться. Тем не менее есть и не столь хорошие новости.
Дизель по-прежнему упорно держится дороже, чем в прошлом году. Он стоит 5 долларов за галлон сейчас, а в декабре 2021 года стоил 3,62 доллара, и это колоссальное повышение цены на 1,38 доллара. Так что водители грузовиков, фермеры, операторы тяжёлых машин — это бьёт по ним всем, как и по владельцам домов, использующих печное топливо, которое, по сути, является тем же дизелем.
Неважно, что говорит президент о прибылях нефтяных компаний или о завышении цен на автозаправках, — цена, которую вы платите за энергию, зависит от спроса и предложения. Поэтому просто подумайте, сколько бы вы платили сейчас, если бы мы не сократили поставки нефти и не закрыли трубопроводы два года назад. Цены на бензин, возможно, и снизились, но энергетическая политика президента по-прежнему остаётся ошибочной.
Дата выхода в эфир 08 декабря 2022 года.
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