CNA: важная сфера влияния — Россия и США конкурируют на рынке вооружений Вьетнама

Во вьетнамском Ханое проходит первая масштабная международная оборонная выставка. Как сообщает CNA, здесь представлены более 30 стран, каждая надеется получить лакомый кусок оборонных заказов. Особенно учитывая, что Россия, основной поставщик военных технологий Вьетнаму, попала под жёсткие санкции после начала конфликта на Украине. Однако эксперты уверены, что заменить российское оружие быстро не получится.

Напоказ выставлена огневая мощь. Соединённые Штаты и Россия соперничают за сферы влияния и продажу оружия на крупной оборонной выставке во Вьетнаме.

Продолжим эту тему. Оружие российского и американского производства представлено на первой в истории международной оборонной выставке в Ханое. Обе мировые державы борются за сферы влияния через продажи оружия стратегически важному южно-азиатскому государству. Производители из 30 стран стараются заполучить лакомый кусок рынка в регионе, поскольку Вьетнам решил расширить свой список поставщиков оружия.

С подробностями наш корреспондент Ту Мо.

Начало первой масштабной оборонной выставки во Вьетнаме прошло блестяще. Это мероприятие даёт редкую возможность взглянуть на военный арсенал этой страны, около 80 процентов которого произведено в России. Именно Россия традиционно является главным поставщиком оружия для Юго-Восточной Азии. Этот вид экспорта достиг суммы около 11 миллиардов долларов за последние 20 лет. Вьетнам — основной покупатель в этом регионе.

Но обстоятельства начинают меняться. Россия находится под санкциями после ввода войск на Украину в феврале.

НГУЙЕН ВЬЕТ ХУНГ, генерал-майор, главное Управление оборонной промышленности Вьетнама: Конфликт между Россией и Украиной оказал большое влияние на цепочку поставок для оборонной промышленности. Нам будет очень сложно выполнить обязательства в оборонно-промышленном производстве и защите нашего государства, если мы будем полагаться на одну страну или один регион в вопросе поставок оборонных материалов и оборудования.

Другие экспортёры из Азии и за её пределами торопятся заполнить освободившееся место. Если не считать принимающей страны, наиболее широко на выставке представлена Индия. Именно она, похоже, будет главным претендентом на выгодные сделки. Особенно учитывая, что страны вроде Вьетнама и Филиппин рассматривают возможность покупки новых технологий, таких как ракетные системы, для усиления обороны в свете китайской агрессии в спорном Южно-Китайском море.

ПИ РАДХА КРИШНА, директор по производству компании Bharat Dynamics: Вооружённые силы Вьетнама проявили интерес к нашей системе вооружения Akash. У нас был небольшой перерыв в отношениях, но сейчас мы готовы к сотрудничеству. Мы готовы работать совместно, заниматься совместным производством. Мы готовы ко всему.

Соединённые Штаты также представлены здесь достаточно заметно. 10 участников, например, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, это вдвое больше представителей России.

МАРК И КНАППЕР, посол США во Вьетнаме: Наш интерес не ограничивается просто взаимоотношениями двух стран. Нам важно сотрудничество в оборонной сфере. Участие в выставках наподобие этой показывает качество американских товаров, в то время как мы стараемся помочь Вьетнаму усилить их политику модернизации и разнообразия в военной сфере, повысить их возможности в вопросах защиты своих интересов. В этом у нас с Вьетнамом много общего.

Однако некоторые эксперты считают, что для таких рынков, как Вьетнам, могут потребоваться годы, чтобы переключиться на западное оружие. Всё дело в совместимости с уже существующими системами.

ИЕН СТОРИ, доктор, старший научный сотрудник, Институт исследований Юго-Восточной Азии, Сингапур: Вьетнам не может взять и переключиться с российского оружия на произведённое в других странах. Большинство вьетнамских оборонных технологий из России. Им требуются запчасти, им требуются боеприпасы и различные обновления из России. Поэтому им непросто будет взять и повернуться в другую сторону.

Вьетнамская международная оборонная выставка продлится до субботы.

Ту Мо, CNA, Ханой.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2022 года.