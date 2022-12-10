BFM TV: парламент Квебека сделал присягу Карлу III необязательной

Национальное собрание Квебека отменило обязательную присягу британскому королю Карлу III для вступающих в должность депутатов, сообщает BFM TV. Новый законопроект приняли в результате продолжительных обсуждений после того, как несколько парламентариев отказались присягнуть новому монарху и их не пустили на заседание.

В пятницу Национальное собрание Квебека приняло законопроект, который делает необязательной присягу на верность королю Карлу III — фактическому главе Канады, пишет BFM TV. Теперь членам парламента будет достаточно принести присягу народу Квебека.

«Это прекрасный момент для демократии Квебека. Ещё один шаг к освобождению жителей Квебека от британского колониализма, к нормальной жизни», — написал в Twitter глава Квебекской партии Поль Сен-Пьер Пламондон. «Вещи, которые мы воспринимали как должное, которые мы считали незыблемыми», могут измениться «всего за 12 минут», добавил он, имея в виду законопроект, предложенный правящей Коалицией за будущее Квебека.

Французский сайт напоминает, что на прошлой неделе состоялась первая парламентская сессия после выборов в октябре, однако Поля Сен-Пьера Пламондона и ещё двух депутатов не пустили в здание Нацсобрания из-за их отказа принести присягу королю, как того требует конституция. Тем не менее спустя несколько недель обсуждений это требование стало факультативным, и глава партии за независимость заявил о «консенсусе» всех партий по этому вопросу. Принятие законопроекта правительством Квебека позволит трём депутатам присоединиться к другим членам парламента, который отложил свою работу до 31 января.

В заключение BFM TV приводит данные опроса, который проводился в апреле. По его результатам впервые в истории страны большинство канадцев (71%) заявили, что хотят отказаться от подчинения монархии, за которой в настоящее время закреплена преимущественно почётная роль.