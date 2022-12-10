American Thinker: Вашингтон превращает Зеленского в иждивенца всех американцев
Конгресс США «в предстоящие дни может увеличить помощь Украине на десятки миллиардов». Источники говорят, что с учётом того, что голосующий блок демократов единогласно выступает за конфликт, а значительная часть республиканцев не против вечно финансировать правительство Зеленского, у конгресса есть довольно сильное желание принять к концу следующей недели закон, по которому в казну Киева попадут $38 млрд.
Как пишет автор American Thinker Оливия Мюррей, приближается Новый год, и у неё есть вопрос к налоговому управлению: когда она будет заполнять декларацию, можно будет туда вписать Зеленского в качестве иждивенца?
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