People's Daily: Китай и Россия совместно защищают амурских тигров

Китай и Россия предпринимают эффективные меры по охране амурских тигров, а также активно продвигают сотрудничество в данной области. Как передаёт People's Daily, сейчас учёные из двух стран уделяют пристальное внимание передвижениям тигрицы по кличке Амба, которая в этом году совершила уже второе трансграничное путешествие.

Обитающая на территории России амурская тигрица по кличке Амба вновь ушла в Китай. Как пишет People's Daily, это стало её вторым трансграничным путешествием в настоящем году. Спутниковые данные с ошейника Амбы показали, что она добралась до района Дасинъаньлин и даже смогла успешно поохотиться.

Амба — тигрица, которая в январе этого года ушла в Китай из Амурской области России и через 10 дней вернулась обратно. С наступлением зимы российские и китайские специалисты уделяют пристальное внимание передвижениям Амбы и отслеживают её маршруты.

По словам экспертов, в настоящее время ареал амурского тигра рассредоточен по трём очагам. Основная популяция обитает в границах лесного массива горной области Сихотэ-Алинь, на долю этого очага приходится свыше 90% численности популяции амурского тигра во всём мире.

Второй очаг расположен в границах Еврейской автономной области и Амурской области России, численность популяции амурского тигра в этом регионе непрерывно увеличивается и на сегодняшний день составляет больше десяти особей.

Также амурские тигры обитают на территории заповедников провинций Цзилинь и Хэйлунцзян Китая и прилегающих районах, а также в юго-западном части Приморского края на Дальнем Востоке России. Данный сплошной участок обитания амурского тигра образован совместно Китайским Северо-Восточным национальным парком тигров и леопардов и Национальным парком «Земля леопарда» Приморского края России.

С 1990-х годов Россия принимает активное участие в охране популяции амурского тигра. Согласно последним статистическим данным, численность диких амурских тигров на территории России превысила 750 особей.

Амурские тигры когда-то были широко распространены на северо-востоке Китая, но по разным причинам популяция дикого амурского тигра стремительно сокращается. В целях защиты амурских тигров и их среды обитания и восстановления экосистемы Китай создал Северо-Восточный национальный парк тигров и леопардов.

В последние годы Китай и Россия провели плодотворную работу по защите диких амурских тигров, включая обмены и взаимодействие между соответствующими китайскими и российскими официальными лицами и экспертами, а также китайскими и российскими работниками лесной охраны, совместно проводящими соревнования по навыкам патрулирования диких тигров и леопардов.

В 2019 году китайский Северо-Восточный национальный парк тигров и леопардов и российский Национальный парк «Земля леопардов» официально установили стратегическое партнёрство для трансграничной охраны тигров и леопардов и подписали трёхлетнюю программу совместных действий, включающую 14 плановых мероприятий и 9 долгосрочных мероприятий. В течение трёхлетнего периода сотрудничества обе стороны обменивались информационными ресурсами и базами данных в области научных исследований, экологического мониторинга, экологического образования и экологического опыта для эффективной защиты редких диких видов и улучшения качества экологической среды в приграничных районах.

Генеральный директор «Центра Амурского Тигра» и эксперт по защите животных Сергей Арамилев заявил, что Китай принял эффективные меры по охране тигров в своих регионах, а также активно продвигал сотрудничество с Россией в области охраны амурских тигров.