Fox News: Нью-Йорк решил бороться с нашествием крыс — но самые большие водятся в Вашингтоне

В Большом яблоке занялись борьбой с расплодившимися грызунами, сообщает Fox News. В интервью телеканалу братья-крысоловы Дейв и Джим Шолки заявили, что нью-йоркским властям придётся постараться, чтобы решить эту проблему. При этом они признались, что самая большая крыса в их богатой практике встретилась им в американской столице.

В Нью-Йорке множество проблем. Одна из них — проблема с крысами. По словам мэра города, он не любит крыс, поэтому власти только что опубликовали вакансию для удалого главного специалиста по крысиному вопросу.

Согласно объявлению, подходящий кандидат должен обладать «общей аурой крутости». Кроме того, ему следует «яростно ненавидеть паразитов», а также иметь «решительность и инстинкт убийцы, необходимые для борьбы с настоящим врагом — неустанно растущей популяцией нью-йоркских крыс».

Это похоже на успешный план? Мы решили, что разобраться с этим нам помогут осведомлённые эксперты Дейв и Джим Шолки. Они близнецы и профессиональные крысоловы. Их компания называется Twin home experts, и для нас большая честь принимать их сегодня вечером в нашей программе. Спасибо вам обоим. Я буду задавать вам вопрос наугад. Итак, Джим, это (план нью-йоркских властей. — ИноТВ) сработает?

ДЖИМ ШОЛКИ, крысолов: Да. Я имею в виду, Такер, когда дело касается крысоловства и истребления крыс, нужно с чего-то начинать. Но вот ключевой момент: необходимо всегда быть на два шага впереди крыс, когда вы действуете.

Это напоминает игру в шахматы. Стратегия должна продолжать двигаться в положительном направлении. Поэтому следует убрать весь мусор с тротуаров, улиц, поскольку крысы любят этот источник пищи и воды.

Итак, Дэйв, позвольте задать вам вопрос. Ваш брат упомянул термин «крысоловство». На протяжении веков европейцы использовали маленьких собак-терьеров для охоты на крыс — и таким образом сдерживали их популяцию. Собакам нравилось охотиться, и этот метод работал.

Почему бы не попробовать его?

ДЭЙВ ШОЛКИ, крысолов: Дело вот в чём. Мы знаем о крысах не понаслышке, Такер. Мы наблюдаем за ними и их интеллектом. Мы использовали собак, змей. Мы делали всё, чтобы быть на два шага впереди. Но нельзя ограничиваться только собаками и кошками.

Необходимо принимать во внимание много разных факторов. Поэтому должен быть структурный подход. Следует учитывать конкретное нашествие вредителей или даже конкретный город, чтобы понять, что нужно предпринять в этом случае для борьбы с крысами.

Иными словами, нет единого метода. Применение собак работает. Но опять же, на практике мы узнали, что для того, чтобы держать крыс под контролем, у вас должны быть технологии, собаки и даже норки.

Было бы круто использовать норок. То есть вы призываете к комплексному подходу в борьбе с нашествием крыс. Джим, позвольте мне снова задать вам вопрос, который вы наверняка часто слышите. Какую самую большую крысу вы когда-либо видели?

ДЖИМ ШОЛКИ: Самую большую крысу мы поймали в Вашингтоне. Она весила почти два с половиной фунта. Она была чудовищных размеров!

Можете ли вы показать руками, насколько велика такая крыса весом в два с половиной фунта?

ДЖИМ ШОЛКИ: Она была примерно такого размера, а толщина её тела примерно вот таким. А хвост был гигантским! Она нас шокировала!

Можете ли вы сказать нам, где именно в Вашингтоне она обитала? Я не хочу никого обидеть, но в какой части Вашингтона она вам встретилась?

ДЖИМ ШОЛКИ: Она жила под террасой. Владелица нанимала до нас три или четыре компании по борьбе с вредителями. Они использовали ловушки и яды. А мы отправились туда с собакой и нашли крысу прямо под этой конструкцией.

Ага. И, Дэвид, последний вопрос. Крыса такого размера представляет угрозу для жизни и здоровья. Вы когда-нибудь нервничали в окружении крыс?

ДЭЙВ ШОЛКИ: Вы знаете, в самом начале нервничал, но нам стало очень комфортно находиться среди такого множества крыс. Честно говоря, я их очень уважаю. Поражает то, каким интеллектом обладают эти существа.

Все мы ассимилируемся, в конце концов. Я не осуждаю вас. Я ценю то, что вы пришли и дали нам представление о крысином бизнесе. Спасибо большое, ребята.

ДЭЙВ ШОЛКИ: Пожалуйста.

ДЖИМ ШОЛКИ: Спасибо за приглашение.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2022 года.