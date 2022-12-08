УП: Кулеба попросил Борреля расширить санкции ЕС против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвалил девятый пакет санкций против России, предложенный Европейской комиссией. Однако, как пишет «Украинская правда», Кулеба добавил, что ограничения должны быть введены и против российского ракетного производства, поэтому он обратился к Жозепу Боррелю с соответствующим предложением.
Девятый пакет санкций против России, предложенный Европейской комиссией, содержит ряд важных положений, но должен также включать и ограничения на российскую ракетную программу. Как передаёт «Украинская правда», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Следующий пакет санкций ЕС, предложенный Еврокомиссией, содержит некоторые важные элементы, в частности санкции против большего количества российских банков и отключение из эфира большего количества российских пропагандистских каналов», — написал Кулеба в соцсетях.
«Сегодня я также направил письмо Жозепу Боррелю с предложением ввести жёсткие санкции против российского ракетного производства и всего, что используется для запуска смертоносных ракет по Украине. Россия должна быть полностью лишена любой возможности нанести удар по критически важной гражданской инфраструктуре Украины», — добавил он.
Как напоминает издание, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке девятого пакета санкций против России, который предусматривает в частности расширение санкционных списков около 200 физическими и юридическими лицами из России. Также Еврокомиссия предлагает дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения.
Ожидается, что пакет санкций будет обсуждён постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря.
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