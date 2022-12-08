Обозреватель National Interest: провальное эмбарго против Кубы привело к снижению влияния США в Латинской Америке

Существующий почти 60 лет режим санкций в отношении Кубы не просто устарел, он был неэффективен с самого начала и никогда не приведёт к желаемому результату, считает обозреватель The National Interest. Отсутствие международной поддержки изоляции Гаваны и рост влияния Китая в регионе в числе прочих фактов свидетельствуют о несостоятельности американской стратегии, подчёркивается в материале.

Почти 60 лет назад, 3 февраля 1962 года, президент США Джон Кеннеди подписал Прокламацию 3447, положившую начало торговому эмбарго против Кубы. Идеологическая дихотомия той эпохи сформировала бессердечную политику Штатов, целью которой стали мирные кубинцы, поскольку в Вашингтоне не видели других вариантов ослабления коммунистического режима Фиделя Кастро, кроме как путём создания экономических трудностей, пишет автор материала, опубликованного The National Interest.

До Кубинской революции 1959 года состоятельные американцы часто отдыхали на острове, однако антиамериканизм Кастро и его открытое присоединение к враждебному социалистическому блоку и последующая приватизация американской собственности разозлили власти предержащих, а обширные санкции стали своего рода ответом на вышеописанные действия. Очевидно, что эмбарго в отношении Кубы — это пережиток времён холодной войны, однако такая стратегия была провальной с самого начала и ей необходимо положить конец, убеждён обозреватель.

Несмотря на распад Советского Союза и смерть Фиделя Кастро, эмбарго продолжается из-за современной американской политической динамики. Вопрос напрямую зависит от электорального значения штата Флорида, в котором существует крупная кубинская диаспора. 55% процентов флоридских кубинцев считают, что Гавана представляет угрозу для Соединённых Штатов, а 74% опрошенных поддерживают политику США, направленную на максимальное давление на кубинское правительство, с целью смены режима. Поэтому ни демократы, ни республиканцы традиционно не рискуют терять их голоса.

Для прогрессистов эмбарго — это политика, которую невозможно изменить. С одной стороны, она вредоносна для населения острова, а с другой открытая поддержка её отмены может вызвать обвинения в сочувствии коммунистам. Интересно и то, что по оценкам Института Гэллапа за 2015 год 57% американцев отрицательно относятся к Кубе, хотя 59% высказались за отмену санкций. Но стоит смириться, что для Демократической партии Флорида в ближайшие годы — это проигранный штат, поскольку подавляющее большинство людей кубинского происхождения голосуют за республиканцев, поэтому демократам сейчас можно поддержать отмену эмбарго без серьёзных потерь, отмечает автор.

Первая причина необходимости прекращения эмбарго заключается в его неэффективности: после 60 лет оно помогло добиться лишь голода и отчаяния, но не изменения политического строя. После смерти Фиделя Кастро режим продолжал существовать при его брате Рауле, а теперь при президенте Мигеле Диас-Канеле, первом секретаре Коммунистической партии. На острове широко распространены антиамериканские настроения, а по оценкам ООН эмбарго обошлось кубинской экономике в $130 млрд. При этом по данным Торговой палаты США за последние шесть десятков лет антикубинские санкции стоили американской экономике $75 млрд. После разрешения частного домовладения кубинцы начали продавать недвижимость европейцам, повышая тем самым своё благосостояние. При этом Америка утратила потенциально важный рынок для продукции сельского хозяйства. Есть также потери в сфере здравоохранения: разработанная Кубой в 2008 году вакцина против рака легких CIMAvax-EGF прошла клинические испытания в Соединенных Штатах только в 2020 году.

Другой аргумент в пользу снятия эмбарго — отсутствие международной поддержки. Последние 30 лет Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосует за отмену санкционного режима. Израиль — единственная страна, последовательно поддерживающая Вашингтон в этом вопросе, что также свидетельствует о том, что стратегия США никогда не достигнет желаемых целей. Наконец, растущее влияние Китая на острове говорит о провале американской политики. Пекин пожертвовал Кубе $100 млн для смягчения экономического кризиса, правительства государств планируют реструктуризацию малой страны и расширении инвестиционных возможностей для азиатского гиганта. Китай — это второй по величине торговый партнёр Гаваны после Венесуэлы, а в 2021 году Куба официально присоединилась к китайской инициативе «Пояса и пути», напоминает The National Interest.

Соединённые Штаты теряют влияние в мире, очередным подтверждением этому стал недавний Саммит стран Америки в Лос-Анджелесе — четыре главы латиноамериканских государств пропустили саммит после того, как США отказались пригласить лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Исследователь социальных процессов в Латинской Америке из Йоркского университета Александр Молдован считает, что регион переориентирует свою торговую политику на Китай. Штаты в прошлом столетии серьёзно вмешивались в политику латиноамериканских стран, тогда как Пекин в настоящее время добивается больших успехов благодаря «мягкой силе». Вашингтону нужно следовать примеру азиатского конкурента и для начала отказаться от режима эмбарго в отношении Кубы, чтобы несколько восстановить влияние в Западном полушарии, резюмирует автор.