Fox News: «диктатор» Зеленский принялся запрещать целые религиозные конфессии — но США всё молчат

Вашингтон так активно превозносил украинское руководство и так щедро снабжал его деньгами американских налогоплательщиков, что президент Украины Владимир Зеленский обнаглел окончательно: теперь он не только затыкает рты оппонентам и закрывает оппозиционные СМИ, но и запрещает неугодные ему религиозные течения, подчеркнул ведущий Fox Такер Карлсон. Как напомнил Карлсон своим зрителям, на прошлой неделе украинский лидер объявил о планах наложить запрет на деятельность Украинской православной церкви — однако администрация Байдена никак на подобное не отреагировала.

Добрый вечер! Приветствуем вас на нашей передаче.

Как помните, в феврале Россия начала свою операцию на Украине, и наши лидеры тогда нам рассказывали, что речь не о каком-то далёком от нас конфликте в Восточной Европе — нет, это и наша война тоже. «Ни одной армии нельзя позволять вторгаться в суверенное государство», — говорили они нам; Ирака и Афганистана это правило, очевидно, не касается.

Но операцию на Украине допускать было нельзя, поскольку она стала вопросом, касающихся наших самых базовых принципов — но что ещё важнее, она оказалась для всего мира исторической по масштабам битвой морально-нравственного характера, в которую мы просто обязаны были вступить. Всё было ясно как день: Владимир Путин был злом во плоти, переродившимся Гитлером, а президент Украины Владимир Зеленский — его полной противоположностью, практически святым: самозабвенным, храбрым, честным и очень привлекательным человеком. А к тому же, Зеленский боролся за те самые идеалы, на которых строилась наша собственная страна. Ряд СМИ, включая канал CNN и газету Los Angeles Times, даже сравнивали его с Джорджем Вашингтоном.

Подобное они нам хором твердили месяц за месяцем, не допуская никаких возражений. И стоит ли удивляться, что это сработало: американцы по полной программе «запали» на президента Зеленского, причём все — даже в глубинке, где голосовали против Джо Байдена, можно было увидеть украинские флаги, развешанные на почтовых ящиках. В глазах многих людей этот конфликт стал повторением Второй мировой — праведной войной, битвой против тирании за океаном во имя процветания свободы и демократии внутри страны.

Но минуло чуть меньше года — и теперь верить всему этому становится всё труднее. Как бы вы ни были настроены по отношению к украинскому конфликту, ясно, что Зеленского свобода и демократия не интересуют. Скажем больше: Зеленский куда сильнее напоминает не Джорджа Вашингтона, а Ленина. Он — диктатор, опасный авторитарный правитель, который на предоставленные ему сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков построил на Украине однопартийное полицейское государство.

И это не преувеличение — на протяжении минувшего года Зеленский запрещал оппозиционные партии, закрывал с применением силы критически настроенные по отношению к нему СМИ, арестовывал своих политических оппонентов, а также отправлял солдат в церкви: тайная полиция Зеленского проводила обыски в монастырях, среди которых был и женский, где живут монахини, и десятками арестовывала священнослужителей, не имея на то никаких законных оснований и прямо нарушая украинскую конституцию, которая теперь не имеет никакого значения.

А администрация Байдена, лицезрея подобное, не сказала ничего — ни слова. Зато они продолжают добиваться выделения Зеленскому ещё больших сумм из казны. Ну а Зеленский — могло ли быть иначе? — в таких условиях, естественно, стал вести себя гораздо наглее.

На прошлой неделе он объявил о планах запретить целую религиозную конфессию — Украинскую православную церковь, а также конфисковать её имущество, лишь за то, что она недостаточно лояльно себя ведёт по отношению к его режиму. И заявил он об этом во всеуслышанье — вот, посмотрите.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Мы должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри. Итак, первое. СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении возможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

В свободных странах крупные религиозные конфессии просто за то, что они не полностью согласны с политической программой властей, не запрещают. Но Зеленский это всё же делает — а его правительство теперь придумывает способы для того, чтобы наказывать христиан за то, что они исповедуют свою древнюю веру, оказавшуюся ныне под запретом. Цитирую: «К христианам, уличённым в отправлении неразрешённых обрядов, будут применяться персональные ограничительные меры экономического характера».

А ведь Украинской православной церкви больше тысячи лет. И всё же Зеленский, пользуясь полной поддержкой с стороны администрации Байдена и конгресса США, решил её запретить.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2022 года.