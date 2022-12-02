Independent: брексит обошёлся британским домохозяйствам в £5,8 млрд

Как показывают данные соответствующего исследования, выход из состава Евросоюза уже обошёлся жителям Великобритании как минимум в £5,8 из-за роста цен на продукты. По оценкам экспертов, вызванные таким решением нетарифные торговые барьеры стали ключевым фактором, который привёл к самому высокому уровню инфляции в стране за последние 40 лет, пишет The Independent.

Согласно новому исследованию, авторы которого связывают выход Великобритании из состава Евросоюза с резким ростом инфляции в стране, брексит увеличил расходы британцев на продукты питания в среднем на £210 — и в сумме британские домохозяйства уже заплатили за него более £5,8 млрд. Об этом говорится в отчёте по итогам исследования, проведённого экспертами Центра экономической эффективности (CEP), сообщает The Independent.



Как рассказал Ричард Дэвис, профессор Бристольского университета и один из соавторов данного исследования, возникшие после брексита «нетарифные торговые барьеры» стали ключевым фактором, под влиянием которого инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за последние 40 лет. По его словам, это связано с массой проверок и различных мер, которые теперь обязательно необходимо предпринять, прежде чем товары смогут пересечь границу.



В результате практически все компании столкнулись с более высокими затратами и начали перекладывать их основное бремя на потребителей, пояснил Дэвис. И цены на продукты питания в Великобритании за 2020-й и 2021 год только из-за одного брексита выросли в целом примерно на 6%, что подтверждается также данными экспертов из Лондонской школы экономики, говорится в статье. Некоторые аналитики называют именно брексит серьёзной долгосрочной причиной, вызвавшей экономический кризис в Великобритании.



Исследование Центра экономической эффективности также показало, что поскольку домохозяйства с низкими доходами обычно тратят на продукты питания более значительную часть своего дохода, чем более обеспеченные семьи, то начавшийся после брексита рост цен гораздо сильнее ударил именно по беднейшим слоям населения Великобритании. «Поскольку более бедные домохозяйства тратят большую часть своего дохода на еду, они страдают от этого больше», — пояснил в интервью The Independent доцент экономики Нихил Датта, ещё один соавтор исследования.



Основная проблема связана с тем, что огромное бремя таможенных проверок, включая соблюдение массы требований, касающихся правил происхождения продукции, а также предоставление различных санитарных и фитосанитарных документов для ввоза или вывоза из Великобритании животных и растений нанесло ощутимый ущерб пищевой промышленности страны, что также повлияло на рост цен, поясняют экономисты.

Как импортёры, так и экспортёры столкнулись с гораздо более высокими затратами из-за массы этих новых барьеров. В отчёте CEP отмечается, что статистические данные при этом свидетельствуют о том, что от 50% до 88% всех этих затрат в итоге перекладывается на плечи потребителей. Поэтому если британские политики заинтересованы в том, чтобы снизить потребительские цены, они должны в первую очередь обратить внимание на эти нетарифные барьеры и постараться облегчить ситуацию, подчеркнул Датта.



Ранее на этой неделе эксперты из Института Тони Блэра также заявили, что премьер-министр Риши Сунак должен согласиться частично согласовать правила единого рынка для торговли с ЕС и даже рассмотреть возможность пересмотра торговой сделки по брекситу, уже согласованной с Брюсселем, напоминает The Independent.



Но несмотря на эти набирающие силу призывы к «новому подходу» и сообщения в ряде СМИ о том, что Лондон якобы может рассмотреть возможность заключения сделки в «швейцарском стиле» для получения доступа к единому общеевропейскому рынку и преодоления различных бюрократических проволочек, глава британского правительства Риши Сунак отверг любое согласование правил, говорится в статье.



Результаты исследования Центра экономической эффективности были опубликованы вслед за тем, как главный экономист Банка Англии Хью Пилл также заявил, что в крайне высоком уровне инфляции в Великобритании частично виноват брексит. По его мнению, брексит частично снизил конкурентное давление на товарном рынке, потому что стало труднее импортировать товары в Великобританию из Европы — и вполне вероятно, что это также стало одним из инфляционных факторов, оказавших определённый эффект.



Между тем последние статистические данные показывают, что продовольственная инфляция в Великобритании ещё больше ускорилась — если в октябре она составляла 11,6%, то сейчас выросла до рекордных 12,4%. И это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, подчёркивается в статье.



Это связано с тем, что стремительно растущие расходы на энергоресурсы, корм для животных и транспорт также привели к росту цен, поясняется в статье. «Зима выглядит всё более мрачной, поскольку давление на цены не ослабевает», — также предупредила в этой связи глава Британского консорциума розничных торговцев Хелен Дикинсон, пишет The Independent.