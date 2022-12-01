Guardian: смертность от огнестрельного оружия в США достигла максимальных значений за 30 лет

В прошлом году количество смертей от огнестрельного оружия в США стало рекордным за почти 30 лет, сообщает The Guardian. При этом, по данным недавнего исследования американских учёных, число таких смертей среди женщин растёт быстрее, чем среди мужчин. Тем не менее самый высокий уровень смертности от огнестрельного оружия по-прежнему приходится на молодых чернокожих мужчин, отмечают авторы исследования.

В прошлом году количество смертей от огнестрельного оружия в США достигло самого высокого показателя почти за 30 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты недавнего исследования американских учёных. Авторы исследования также обращают внимание, что количество смертей от огнестрельного оружия среди женщин растёт быстрее, чем среди мужчин.

Число убийств темнокожих женщин с использованием огнестрельного оружия с 2010 года выросло более чем в три раза, а число самоубийств, связанных с оружием, с 2015 года увеличилось более чем вдвое, говорится в статье, опубликованной авторами исследования в издании JAMA Network Open.

Как напоминает газета, в октябре Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали данные о смертях от огнестрельного оружия в США в прошлом году, насчитав более 47 тыс. таких случаев — это самый высокий показатель по меньшей мере за 40 лет. Число убийств и самоубийств, связанных с применением огнестрельного оружия, в прошлом году выросло на 8%, достигнув уровня, невиданного с начала 1990-х годов.

В новом исследовании учёные изучили тенденции смертности от огнестрельного оружия с 1990 года. Они обнаружили, что количество смертей начало неуклонно расти в 2005 году, но в последнее время этот рост ускорился, увеличившись на 20% с 2019-го по 2021 год. По мнению экспертов, причинами такого всплеска могут быть ограничения, связанные с пандемией коронавируса, рост продаж оружия, стресс и проблемы с психическим здоровьем.

Хотя всего 14% убитых из огнестрельного оружия в прошлом году были женщинами, рост смертности среди них более заметен. Прирост числа убитых из огнестрельного оружия женщин с 2010 года составил 71%, аналогичный показатель среди мужчин увеличился при этом всего на 45%.

Среди чернокожих женщин уровень самоубийств с применением огнестрельного оружия вырос примерно с 1,5 на 100 тыс. человек в 2015 году до 3 на 100 тыс. человек в прошлом году. При этом около 18 из 100 тыс. темнокожих женщин стали в прошлом году жертвами убийств, притом что среди латиноамериканских и белых женщин таких было 4 из 100 тыс. и 2 из 100 тыс. соответственно.

Самый высокий уровень смертности от огнестрельного оружия по-прежнему приходится на молодых чернокожих мужчин — 142 случая на 100 тыс. человек. По словам исследователей, самый высокий уровень смертности от самоубийств с применением огнестрельного оружия приходится на белых мужчин в возрасте около 80 лет — 45 случаев на 100 тыс. человек

Как написали авторы в комментарии к исследованию, «насилие с применением огнестрельного оружия является обостряющейся проблемой в Соединённых Штатах» и для взятия её под контроль потребуется целый ряд усилий.