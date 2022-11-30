DT: в двух крупнейших городах Великобритании белые британцы стали меньшинством населения

Доля жителей Англии и Уэльса, причисляющих себя к белым британцам, сократилась до 81,7%, передаёт The Daily Telegraph со ссылкой на результаты переписи населения, проведённой в 2021 году. По данным Национальной статистической службы Соединённого Королевства, в Лондоне и Бирмингеме белые британцы теперь и вовсе составляют меньше половины населения.

В двух крупнейших городах Великобритании белые британцы составляют меньшинство населения, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на данные Национальной статистической службы Соединённого Королевства.

Согласно результатам переписи населения, в Лондоне и Бирмингеме люди, которые идентифицируют себя как «белые британцы» теперь составляют меньше половины населения. Так, в 2011 году белое британское население Бирмингема составляло 581 тыс. человек, или 52%. К 2021 году этот показатель снизился до 491 тыс. человек, то есть до 43%. В Лондоне этот показатель снизился с 45% (с 4,9 млн человек) в 2011 году, до 37%, то есть 4,7 млн человек в прошлом году.

«Данные переписи показывают масштабы огромных демографических изменений, вызванных массовой иммиграцией, для населения Англии и Уэльса», — отметили в проанализировавшей данные переписи организации Migration Watch.

Национальная статистическая служба Соединённого Королевства установила, что число жителей Англии и Уэльса, идентифицирующих себя как белых британцев, за десять лет сократилось примерно на 500 тыс. человек. В 2011 году в этих странах проживали 86% белых британцев, в 2021-м — 81,7%.

Второй наиболее распространённой этнической группой была «азиатская, азиатская британская или азиатская валлийская» — к ней себя причислили 9,3% жителей Англии и Уэльса, что больше, чем 7,5% в 2011 году. Люди, идентифицирующие себя как «белые небританцы», составили 6,2% в 2021 году, по сравнению с 4,4% в 2011 году, пишет The Daily Telegraph.

Кроме того, увеличилось число людей, идентифицирующих себя как «темнокожие, темнокожие британцы, темнокожие валлийцы, представители карибских стран или африканцы». В 2011 году себя к этой группе причисляли 1,8% жителей Англии и Уэльса, а в 2021 году — 2,5%.

По словам заместителя директора переписи Джона Урота-Смита, процент людей, относящих себя к этнической группе «белые», продолжает снижаться, хотя и остаётся наиболее распространённым ответом на вопрос об этнической принадлежности.

«Картина меняется в зависимости от того, где вы живёте. Лондон остаётся самым этнически разнообразным регионом Англии, где чуть менее двух третей идентифицируют себя с группой этнических меньшинств, в то время как на северо-востоке так считает менее одного человека из десяти», — добавил Урот-Смит.