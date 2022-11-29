Nya Dagbladet: в Швеции дети стали значительно чаще принимать антидепрессанты

В Швеции дети значительно чаще принимают антидепрессанты, чем в Норвегии и Дании, сообщает Nya Dagbladet. В прошлом году в королевстве в три раза больше детей получили рецепты на антидепрессанты по сравнению с соседними странами. Исследование показывает, что различия между скандинавами увеличились за последние 15 лет.
Йохан Ройтфорс, работающий в Центре наркоэпидемологии при Каролинском институте вместе с коллегами-исследователями из Северной Европы изучил разработку различных препаратов, которые назначались детям и подросткам в скандинавских странах в 2007—2017 годах. Как выяснилось, дети в Швеции в три раза чаще принимают антидепрессанты по сравнению с Норвегией и Данией: в прошлом году 15 из тысячи шведских детей получили рецепты на антидепрессанты, в то время как в Дании и Норвегии таких было только 4 из тысячи, сообщает Nya Dagbladet.
Исследование показывает, что данные по трём странам сильно отличаются друг от друга и эта разница со временем увеличивается. В Дании потребление увеличивалось до 2010 года, а затем снизилось примерно до того же уровня, что и в Норвегии, где антидепрессантами дети пользуются стабильно реже, чем в других странах. В Швеции количество рецептов с годами продолжает расти, и в 2021 году препараты были прописаны почти 33 тыс. детей, пишет Nya Dagbladet.
«Создаётся впечатление, что дети и подростки в Швеции чаще обращаются за медицинской помощью в связи с проблемами психического здоровья или что лекарства чаще применяются в ходе лечения, чем в соседних странах», — заявил Ройтфорс в эфире шведского радио.
Ройтфорс и его коллеги пытаются выяснить, почему в разных странах ситуация отличается. По мнению учёного, одним из объяснений может быть то, что в Швеции больше детских психиатров и у детей больше возможностей получить лекарства, в которых они нуждаются при лечении психических расстройств, резюмирует Nya Dagbladet.
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