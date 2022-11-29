Nya Dagbladet: в Швеции дети стали значительно чаще принимать антидепрессанты

Йохан Ройтфорс, работающий в Центре наркоэпидемологии при Каролинском институте вместе с коллегами-исследователями из Северной Европы изучил разработку различных препаратов, которые назначались детям и подросткам в скандинавских странах в 2007—2017 годах. Как выяснилось, дети в Швеции в три раза чаще принимают антидепрессанты по сравнению с Норвегией и Данией: в прошлом году 15 из тысячи шведских детей получили рецепты на антидепрессанты, в то время как в Дании и Норвегии таких было только 4 из тысячи, сообщает Nya Dagbladet.

Исследование показывает, что данные по трём странам сильно отличаются друг от друга и эта разница со временем увеличивается. В Дании потребление увеличивалось до 2010 года, а затем снизилось примерно до того же уровня, что и в Норвегии, где антидепрессантами дети пользуются стабильно реже, чем в других странах. В Швеции количество рецептов с годами продолжает расти, и в 2021 году препараты были прописаны почти 33 тыс. детей, пишет Nya Dagbladet.

«Создаётся впечатление, что дети и подростки в Швеции чаще обращаются за медицинской помощью в связи с проблемами психического здоровья или что лекарства чаще применяются в ходе лечения, чем в соседних странах», — заявил Ройтфорс в эфире шведского радио.