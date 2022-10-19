Le Figaro: «слишком длинные и нудные» — молодёжь всё чаще предпочитает сериалам YouТube и TikTok

Стриминговые сервисы вроде Netflix или Amazon Prime может постигнуть участь традиционного телевидения, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, аудитория этих платформ стремительно стареет. Дело в том, что молодые люди всё чаще предпочитают слишком утомительному просмотру сериалов короткие ролики в YouТube и TikTok, считая их более весёлыми, пишет газета.

Глава Netflix Рид Хастингс предсказал, что телевидение умрёт в ближайшие пять — десять лет, однако на деле и цифровые платформы в конечном счёте может постигнуть та же участь, пишет Le Figaro. Дело в том, что молодые люди начинают отказываться от услуг видео по подписке, пишет издание. В третьем квартале 2022 года число зрителей в возрасте от 15 до 24 лет, которые ежедневно смотрели во Франции платформы Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ и другие сервисы, продолжило сокращаться. В период с июля по сентябрь этого года их было 1,17 млн, что на 400 тыс. меньше, чем в третьем квартале 2021 года, и на 800 тыс. меньше, чем в тот же период 2020 года.

Учитывая, что просмотр контента на потоковых сервисах резко возрос в период пандемии и изоляции, нет ничего необычного в том, что навязчивое потребление сериалов и фильмов несколько сократилось после её окончания, однако отток молодых людей от цифровых платформ продолжается. «Это шестой квартал подряд в минусе», — отмечает эксперт Филлип Байи.

Хотя аудитория цифровых платформ во Франции в последние годы росла, её средний возраст также повышался. За два года число молодых людей в возрасте 15—24 лет среди пользователей упало на 42% и составило чуть более 1 млн. В то же время число людей старше 50 лет выросло на 52% и достигло 2 млн. Люди в возрасте 25—34 и 35—49 лет по-прежнему составляют основную часть контингента подписчиков.

Если эта тенденция сохранится, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ и другие платформы в будущем столкнутся с той же проблемой, что и телевидение, подчёркивает газета. Сейчас телезрители старше 50 лет составляют почти 70% аудитории телевидения во Франции. Средний возраст зрителей таких каналов, как France 3 или France 5, достигает 65 лет. При этом Франция — не единичный случай. В Германии «четверть людей в возрасте от 14 до 29 лет заявляют, что никогда не смотрят традиционное телевидение», — подчёркивает Филипп Байи.

Победителями в этой войне за внимание стали социальные сети, отмечает газета. В первую очередь это TikTok и YouTube. YouTube ежедневно поглощает 70 минут свободного времени людей в возрасте от 16 до 34 лет. Что касается китайской социальной сети, которая популяризировала короткие видеоролики, она стала «новым телевидением» для молодых британцев, которые проводят здесь по 57 минут каждый день. Формула TikTok по привлечению внимания молодёжи настолько эффективна, что все конкуренты пытаются воспроизвести её, пишет издание.

В 2021 году, согласно отчёту американской компании Data.ai, время, проведённое пользователями в приложениях для коротких видеороликов, увеличилось на 38% за год и достигло 450 млрд часов. Это в три раза больше времени, затрачиваемого на смартфонах на приложения для потоковой передачи видео, такие как HBO Max или Netflix.

В начале года банк Wells Fargo подсчитал, что инвестиции девяти крупнейших технологических компаний, участвующих в войне за потоковое вещание, в контент составят $140 млрд. Однако TikTok ничего этого не требуется. «Приложению не нужно вкладывать значительные средства в контент, поскольку его создают сами пользователи», — отмечает Филипп Байи.

Эти мини-ролики продолжительностью в несколько секунд или десять минут, которые молодые люди просматривают на своих ноутбуках, делают фильмы и сериалы менее привлекательными: слишком длинными, слишком медленными, слишком утомительными для просмотра. «TikTok просто веселее. Это лучшее лекарство от скуки», — считает аналитик Ричард Гринфилд.