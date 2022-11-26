Focus Online: США берут в «клещи» немецкую экономику

Немецкая экономика оказалась в трудной ситуации, во многом из-за действий США, пишет Focus Online. В частности, принятый в США закон о сокращении инфляции создаёт конкурентные трудности для немецких компаний, а санкции Вашингтона против китайских полупроводников вынуждают немецкий бизнес пересматривать выгодное сотрудничество с КНР.

Немецкая экономика попала в опасные клещи, пишет Focus Online: как отмечает издание, самое удивительное заключается в том, что эти клещи протянулись не из России или из Китая, а из США. Как пишет Focus Online, американцы, очевидно, твёрдо настроены обеспечить своё благосостояние за счёт Китая и Европы.

Суть американских клещей состоит в двух очень разных аспектах, пишет Focus Online. Первый заключается в американском акте о снижении инфляции: его реальной целью является вовсе не снижение цен, а гигантская программа субсидий в высокотехнологичный сектор, что, в свою очередь, оказывает давление на европейские фирмы.

Второй аспект заключается в санкциях против китайской полупроводниковой промышленности, пишет Focus Online: эти санкции бьют не только по самому Китаю, но и по Германии. Многие немецкие фирмы сотрудничают с китайскими производителями полупроводников, однако теперь они вынуждены соблюдать санкции.

Как отмечает Focus Online, немецкое правительство по-разному реагирует на вызовы со стороны США. К примеру, в случае с Китаем Олаф Шольц и Роберт Хабек заняли позицию «минимизации рисков», заявив, что дела с Китаем, как прежде, вести не получится. При этом глава немецкого объединения промышленников Зигфрид Руссвурм заявил, что не видит никаких поводов сокращения своей деятельности на китайском рынке для немецкого бизнеса.

В нынешних условиях в лице США немецкая экономика имеет могущественного конкурента, пишет Focus Online. Издание отмечает, что в Вашингтоне эра «свободной торговли» сменилась эрой «управляемой торговли». В этой связи министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что «эпоха, во время которой многие считали, что рынок правит, а политика должна держаться в стороне, точно прошла. Эта идея и раньше была ошибочной».