Die Welt: из-за растущих цен немцы вынуждены экономить и запасаться едой

Согласно результатам исследования, имеющегося в распоряжении редакции Die Welt, многие в Германии из-за сильно выросших цен покупают только самое необходимое. Никаких изменений к лучшему немцы также не ожидают, поэтому они уже сейчас планируют дальнейшее ограничение потребления и стараются запастись едой до очередного подорожания.

Всё больше потребителей в Германии с трудом способны покрывать расходы на энергию, продовольствие и основные услуги. Как свидетельствуют последние данные Future Consumer Index аналитической компании EY, имеющиеся в распоряжении редакции Die Welt, более трёх четвертей потенциальных покупателей вынуждены ограничивать свои покупки в магазинах, а каждый второй из более чем тысячи опрошенных признал, что может покупать только самое необходимое.

«Из-за инфляции средства потребителей заметно сократились — и, соответственно, уменьшился предназначенный для потребления доход, — говорит Михаэль Ренц, руководитель отдела потребительских товаров и торговли в немецком филиале EY. — Поэтому потребители вынуждены экономить на многих товарах».

Особенно явно это ощутили продавцы одежды и развлекательной электроники. 56% опрошенных заявили, что в данный момент покупают мало одежды или вообще не покупают. То же самое относится к потребителям электроники: телевизоров, смартфонов, ноутбуков и игровых приставок. И в этой сфере 56% немецких потребителей вынуждены себя сдерживать или даже отказываться от покупок.

Похожая ситуация — на автозаправочных станциях и в аптеках. Почти каждый второй опрошенный заправляет свой автомобиль реже, и почти каждый четвёртый признался, что экономит на медикаментах.

Но похоже, что это только начало. EY сообщает, что домохозяйства планируют усилить меры экономии в ближайшие месяцы. В первую очередь люди собираются отказываться от услуг служб доставки. Половина потребителей намерена сократить заказы готовой еды на дом и реже пользоваться службами доставки продуктов питания. В то же время многие потребители намереваются экономить и на досуге, например, на заграничном отдыхе, походах в рестораны, бары и кинотеатры, на абонементах в фитнес-центры или на количестве стриминговых сервисов.

А вот на покупку продуктов питания и предметов гигиены опрошенные планируют тратить больше денег. При этом делают они это не по велению души, а из-за того, что ожидают дальнейшего роста цен. 96% участников опроса исходят из того, что подорожание продуктов и услуг продолжится и в ближайшие шесть месяцев — прежде всего в том, что касается энергии, топлива и продуктов питания.

И эти предположения небезосновательны: вот уже несколько месяцев показатель инфляции в Германии бьёт всё новые и новые рекорды. Основные её двигатели, согласно данным Федерального статистического ведомства, — это сферы энергетики и продуктов питания. В октябре, например, рост цен на продукты энергетики составил 43%, а на продукты питания — 20,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.