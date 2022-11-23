NTD: в Индонезии продолжают искать выживших после разрушительного землетрясения
Индонезийские спасатели работают не покладая рук. Ещё есть надежда найти выживших после землетрясения, которое произошло в провинции Западная Ява. В некоторых районах подземные толчки спровоцировали оползни.
Ссылки по теме
-
Guardian: Сальвини хочет возродить давнюю мечту итальянцев и построить мост на Сицилию
-
Sky: в Британии сняли запрет на добычу сланцевого газа, несмотря на риск землетрясений
-
Canal 26: в Лихтенштейне землетрясение прервало заседание парламента, на котором обсуждали страхование от землетрясений
-
SRF: 100 тысяч домов пострадали из-за добычи газа в Нидерландах — и это ещё не конец