Le Monde: трёхметровая стена — Финляндия рассказала, каким будет забор на границе с Россией

На границе между Россией и Финляндией уже есть стена, но она деревянная и призвана предотвратить пересечение границы животными. Однако, по мнению финских чиновников, в последнее время угрозы изменились, поэтому они решили строить трёхметровую стену, чтобы не допустить потока нелегальных мигрантов, пишет Le Monde.
Финляндия представила проект стены, которую она намерена построить на границе с Россией. Это будет сооружение высотой 3 м и длиной 200 км, увенчанное колючей проволокой, пишет Le Monde. Его стоимость оценивают в €380 млн. На особенно уязвимых местах будут установлены камеры ночного видения, фонари и динамики.
Создавать такую линию защиты будут в три этапа, начнут работы в марте 2023 года с района перехода у города Иматры. В зависимости от достигнутых результатов второй этап намечен на конец 2023 года, и в его рамках построят 70 км стены у других пограничных переходов. Деньги на эти два этапа уже заложены в бюджет.
Наконец, третий этап рассчитывают завершить к 2025-26 году. Как отмечают финские чиновники, это один из самых больших проектов, когда-либо осуществлённых пограничниками Финляндии. Они опасаются, что Россия может использовать мигрантов в качестве инструмента политического давления. Поэтому чтобы построить стену, Финляндия приняла специальный закон. Он также позволяет пограничникам закрывать пограничные переходы и собирать тех, кто просит убежища, в специальных пунктах.
На данный момент эта граница хорошо защищена от животных деревянными барьерами. Но пограничники Финляндии считают, что после событий на Украине стало гораздо опаснее. Поэтому, по их словам, в крайнем случае пограничной службе нужно будет не пропускать на свою территорию людей, и это новая для них задача. В частности, новые барьеры должны предотвратить массовые нелегальные переходы через границу.
Нарастить безопасность на границе с Россией намерены также Эстония, Латвия и Польша, сообщает Le Monde.
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